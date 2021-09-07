Більшість шкіл та дитсадків на Сумщині можуть закрити на карантин з наступного тижня, - ОДА

Про це повідомляє голова Сумської ОДА Дмитро Живицький в Facebook.

"З кожним днем ми спостерігаємо все більшу кількість хворих на СОVID-19 і на Сумщині. При переході у "жовту" зону карантину, школа, у якій провакциновано менше 80% працівників, переходить до навчання в онлайн-режим. До "жовтої зони" наша Сумщина може потрапити уже наступного понеділка!", - написав Живицький.