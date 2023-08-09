Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ свою функцію виконають. Інша справа, що почалася ресурсна війна. Врешті решт треба повноцінно переходити на військові рейки не тільки ЗСУ й відповідним державним службам, а всьому суспільству й економіці. По-перше, нам потрібен нормальний мобілізаційний план. Ми не можемо пройти весь шлях тим складом армії, яким розпочалася війна. Людям потрібно доносити, що переважна більшість військовозобов'язаних все одно пройдуть через Збройні сили. Український народ має знати правду. Яка б сучасна техніка не була, яке б сучасне озброєння не було, а воювати на ньому треба людям", - зазначив Прозапас.

За словами капітана ЗСУ, нас очікує ще не один місяць важкого й виснажливого протистояння з агресором.

"По-друге, нам потрібен національний ресурс, у тому числі фінансовий і промисловий. Треба закуповувати дрони й ставити на потік виробництво власних снарядів і вогневих засобів. Ми маємо перейти саме на такий рівень економіки. І по-третє, інформаційно. Ці серіали про уклоністів, якийсь незрозумілий "гумористичний контрнаступ" - це ненормально, треба починати дорослішати. Нас очікує ще не один місяць важкого, виснажливого протистояння. Треба зрозуміти, що кожна гривня економить кров українського солдата. І кожна брехня, яка несеться з вуст експертів і телеекрана призводить до смерті українського солдата. Нарешті треба побачити реальність", - наголосив Прозапас.