Більшість з ампутаціями, а двоє мають опіки понад 60% тіла: в "Азові" розповіли про стан полонених
Усі захисники мають контузії різного ступеня важкості. Вони виснажені, з критичною втратою ваги
Про це керівниця Патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова розповіла у програмі "Волонтери і війна" журналістки "Еспресо.Захід".
"Абсолютно усі полонені, котрі повернулися додому, мають контузії різного ступеня важкості, - розповідає керівниця Патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова. – У більшості – мінно-вибухові травми кінцівок з ампутаціями. Дуже багато осколкових переломів. Двоє хлопців з опіками більше ніж 60% тіла. Вони перебували в опіковому центрі Донецька. Зараз фахівці оглядають їх у Дніпрі і далі Нацгвардія буде транспортувати їх за рекомендацією. Це, скоріш за все, вже буде реабілітація, бо їм лікування немає сенсу проводити, тому буде процес реабілітації".
У лікарні Донецька мали змогу прооперувати полоненого, але не зробили цього. Тепер він заново вчиться ходити
Усі звільнені військовослужбовці психологічно та фізично виснажені. Усі з критичною втратою ваги.
"Дух у них бойовий, але вони дуже змучені та втомлені, – зазначає Олена Толкачова. – Вони недоїдали та не спілкувалися з родинами. Деяких ми ще досі не можемо зв'язати з родичами, бо вони перебувають на непідконтрольних територіях, з ними немає зв'язку і в першу чергу їх це дуже турбує".
За словами Олени Толкачової, полоненим медичну допомогу надавали по-різному. Деякі отримували лікування в межах медичних протоколів, а інших не лікували зовсім чи було номінальне медичне забезпечення.
"Ми зараз транспортуємо одного полоненого у профільний медичний заклад. Його повинні прооперувати там, – каже Олена Толкачова. – Хлопець нині з відкритим переломом ноги. У такому стані він перебував більше двох місяців. Чому йому не зробили операції у Донецьку – питання відкрите. Хоча ми знаємо, що у них була така можливість. По факту він буде заново вчитися ходити, бо тривалий час лежав. У медичному закладі зараз будуть йому робити операцію та відновлювати ногу. А далі чекає на нього реабілітація".
- 29 червня під час обміну військовополоненими в Україну повернулося 144 воїни, із них 95 – оборонці Азовсталі
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