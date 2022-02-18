Більшість жителів ОРДЛО не хоче переїжджати до Росії, літніх людей та дітей вивозять силоміць, - Денісова

Про це вона написала у Telegram.



"За попередньо сформованими списками планується евакуація місцевого населення залізничним транспортом. Людей літнього віку та дітей із закладів соціального типу (дитячих будинків) вивозять фактично силоміць. Водночас опитані правозахисниками жителі тимчасово окупованих територій повідомляють, що передумов для евакуації немає, ситуація у більшості міст ОРДЛО спокійна і більшість громадян не хоче полишати свої домівки", - написала уповноважена.



Денісова додала, що окупанти забороняють чоловікам призовного віку та людям, які не мають паспортів РФ, виїжджати з окупованої території.



Омбудсмен звернулася до всіх українських громадян із закликом не піддаватися на провокації РФ та не панікувати.



"Виселяючи громадян України зі своїх помешкань, країна-окупант порушує норми міжнародного права, згідно з яким право на житло - це одне із найважливіших соціально-економічних прав громадян. Зокрема, статтею 10 Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права та статтею 12 Міжнародного пакту про цивільні і політичні права передбачено, що право на житло має реалізовуватися за умови вільного вибору людиною місця проживання", - написала Денісова.



Уповноважена закликає світову спільноту відреагувати на незаконну евакуацію та Українських громадян. За словами Денісової, такі дії окупаційної влади можуть означати підготовку до повномасштабного вторгнення на територію України.



Раніше повідомлялося, що очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. Пушилін заявив, що за домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення людей.

Пізніше окупаційна влада Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих жителів ОРДЛО.

Водночас у Кремлі заявили, що нічого не знають про евакуацію.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся до українців, зокрема тих, що проживають на тимчасово окупованих територіях України, із закликом не вірити брехні окупаційної влади.

У Офісі президента повідомили, що росіяни можуть обстріляти евакуаційну колону жителів ОРДЛО та звинуватити в цьому Україну. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb