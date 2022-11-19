Біля Бахмута противник намагається піхотою штурмувати позиції ЗСУ: все завалено трупами ворога, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
Офіцер батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко зазначив, що зимова кампанія на Донеччині буде гарячою
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог намагається вести штурмові дії вдень та вночі. На Бахмутському напрямку бої тривають майже цілодобово. Може бути година-дві відносної перерви, а потім знову бій. Ворог намагається штурмувати наші позиції піхотою, - розповів Іллєнко.
За словами офіцера, військове керівництво РФ жене мобілізованих та зеків на позиції ЗСУ.
"Все завалено трупами противника. Ситуація серйозна, тривають запеклі бої. Бахмут - це українська фортеця, яка трималася коли звільняли Харківщину, коли звільняли Херсонщину, і зараз продовжує триматися. Роль Бахмута величезна у війні, попереду багато боїв", - підкреслив Іллєнко.
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