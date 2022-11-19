Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог намагається вести штурмові дії вдень та вночі. На Бахмутському напрямку бої тривають майже цілодобово. Може бути година-дві відносної перерви, а потім знову бій. Ворог намагається штурмувати наші позиції піхотою, - розповів Іллєнко.

За словами офіцера, військове керівництво РФ жене мобілізованих та зеків на позиції ЗСУ.

"Все завалено трупами противника. Ситуація серйозна, тривають запеклі бої. Бахмут - це українська фортеця, яка трималася коли звільняли Харківщину, коли звільняли Херсонщину, і зараз продовжує триматися. Роль Бахмута величезна у війні, попереду багато боїв", - підкреслив Іллєнко.

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