Біля Бахмута ворог намагається перехопити контроль за переднім краєм, - заступник командира 3-ї ОШБр
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ майор Родіон Кудряшов зазначив, що ворог намагається відновити втрачене положення навколо Бахмута
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Донеччині починаються дощі, що ускладнює будь-які дії ЗСУ, а також дії противника. У зв'язку з погодними умовами відбудеться пауза. На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Противник намагається відновити втрачене положення й проводити штурмові дії, але успіху не має", - зауважив Кудряшов.
За словами заступника командира 3-ї ОШБр, ворог намагається перехопити ініціативу на Бахмутському напрямку.
"Окупанти намагаються працювати над тим, щоб забрати ініціативу. А це контроль за переднім краєм, контроль за пересуванням резервів, контроль за артилерійським озброєнням. Ці дії є теж безрезультативні з боку ворога. Ситуація повністю контрольована ЗСУ", - підкреслив Кудряшов.
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