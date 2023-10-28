Біля Бахмута ворог намагається перехопити контроль за переднім краєм, - заступник командира 3-ї ОШБр

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Донеччині починаються дощі, що ускладнює будь-які дії ЗСУ, а також дії противника. У зв'язку з погодними умовами відбудеться пауза. На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Противник намагається відновити втрачене положення й проводити штурмові дії, але успіху не має", - зауважив Кудряшов.

За словами заступника командира 3-ї ОШБр, ворог намагається перехопити ініціативу на Бахмутському напрямку.

"Окупанти намагаються працювати над тим, щоб забрати ініціативу. А це контроль за переднім краєм, контроль за пересуванням резервів, контроль за артилерійським озброєнням. Ці дії є теж безрезультативні з боку ворога. Ситуація повністю контрольована ЗСУ", - підкреслив Кудряшов.