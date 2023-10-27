Зеленський провів військовий кабінет: обговорили ситуацію на основних напрямках фронту, серед них Авдіївка та Мар'їнка

Про це президент України повідомив у вечірньому відеозверненні у п'ятницю, 27 жовтня.

Зазначається, що під час засідання військового кабінету обговорили ситуацію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, Авдіївці, Куп'янську та Мар'їнці. Зокрема, йшлося про забезпечення українського наступу та оборони далекобійною зброєю та ракетами.

"Я дякую всім воїнам, які міцно тримають позиції та знищують окупантів. Цей тиждень теж суттєво збільшив російські втрати. Саме так і треба", - сказав Зеленський.

Чи готові в Україні укриття

Зеленський повідомив, що він також провів нараду щодо укриттів. За його словами, їхню ревізію щодо готовності та доступності для людей провели по усій Україні.

"Створено спеціальний сайт, на якому можна бачити стан укриттів по країні та стан робіт з укриттями. Контролем займається Мінстратегпром. Загалом на місцевому рівні у більшості регіонів поставилися відповідальніше до питання про укриття. Ми повинні продовжувати цю роботу", - додав президент.