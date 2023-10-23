На облаштування укриттів цьогоріч витратять 7 млрд грн: у Мінстратегпромі розповіли про перебіг робіт

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко.

"Пріоритет на найближчі роки - збільшення фонду захисних споруд цивільного захисту за рахунок будівництва нових об'єктів", - сказав він, зазначивши, що навіть після перемоги Україна має підтримувати належний стан укриттів, а при зведенні нових будинків обов'язково передбачати наявність бомбосховищ.

Водночас, відповідаючи на запитання про кількість відремонтованих укриттів, чиновник сказав, що наразі "вже майже 4 тисячі об'єктів укриття по країні приведено у належний стан".

За його словами, влада не займається питанням обладнання укриттів автоматичними замками. Це – питання, яким опікуються балансоутримувачі.

Нагадаємо, що влітку у Києві протестували автоматизовану систему доступу до укриттів.

"Кожен власник укриття при виконанні ремонтних робіт має враховувати потребу в забезпеченні постійного безперешкодного доступу. Але у кожного ж різні фінансові можливості — як на рівні організацій, так і громад. Десь це можна зробити, бо є кошти, десь — грошей не вистачає, тож власник укриття має на свій розсуд пріоритезувати, що треба зробити першочергово та як розв’язати проблему. Якоїсь централізованої програми із забезпечення укриттів автоматичними замками немає", - сказав Ткаченко.

Що стосується доступу до укриттів людям з інвалідністю, це питання також не вирішено, зазначив чиновник.

"Ми не знайшли єдиного рішення", - сказав він, зазначивши, що для осіб з інвалідністю простіше звести нові укриття, ніж переобладнати старі.

Щодо модульних укриттів, які мали б розміщуватися на зупинках громадського транспорту, Ткаченко сказав, що це питання компетенції ДСНС спільно з Мінрегіоном, але особисто він не бачить доцільності зведення таких споруд у Києві.

"Єдине питання - це логічність використання цих модулів. Якщо ми говоримо про Київ, то тут, переконаний, мають бути стаціонарні захисні споруди цивільного захисту. Модульні ж укриття можуть бути тимчасовим рішенням для прифронтових регіонів, де оберігатимуть людей від падіння уламків", - сказав Ткаченко.

"Звісно, це питання дискусійне, оскільки навіть найкраща модульна споруда не може бути повноцінним укриттям, що захищає, приміром, від балістичної ракети чи прямого влучання реактивного снаряда", - додав він.