У Києві протестували автоматизовані системи доступу до укриттів

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Київ розпочав оснащення споруд цивільного захисту системами автоматизованого відкриття. Перші такі системи вже встановлюють в укриттях у Дарницькому районі столиці", - написав він.

"Враховуючи застосування ворогом балістичних ракет, коли вибухи лунають за кілька хвилин після тривоги, важливо, щоб доступ до укриттів був безперешкодним та оперативним. І завдяки таким автоматизованим системам укриття та сховища відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги", - додав Кличко.

Подібні системи планують встановити в майже 3000 укриттів і сховищ у Києві.

Як уточнила пресслужба КМВА, система має чотири варіанти відкриття дверей до сховища:

автоматичний, коли у місті оголошується повітряна тривога;

дистанційний, через зв'язок з диспетчером;

за допомогою спеціального "ключа", як від домофона;

через пін-код, який генерується у чат-боті "Бомбосховища Києва".

Усі чотири варіанти працюють незалежно один від одного і забезпечують безперешкодний доступ за будь-яких умов, зазначили в пресслужбі. Навіть якщо вимкнеться постачання електрики, увімкнеться резервне живлення від акумулятора. Вихід із закритого сховища безконтактний – достатньо піднести руку до сенсорної кнопки.

Ситуація з укриттями

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по Києву з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети біля зачиненого укриття загинуло три людини.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є голова МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.

12 червня ДСНС повідомила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - це близько 63 тис. об'єктів. З них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.

23 червня на засіданні РНБО було ухвалено рішення посилити відповідальність за неналежне утримання укриттів. 26 червня президент Зеленський своїм указом ввів у дію це рішення.