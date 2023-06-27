У Києві протестували автоматизовані системи доступу до укриттів
У Києві протестували автоматизовані системи доступу до укриттів. Тепер двері відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги чотирма способами
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Київ розпочав оснащення споруд цивільного захисту системами автоматизованого відкриття. Перші такі системи вже встановлюють в укриттях у Дарницькому районі столиці", - написав він.
"Враховуючи застосування ворогом балістичних ракет, коли вибухи лунають за кілька хвилин після тривоги, важливо, щоб доступ до укриттів був безперешкодним та оперативним. І завдяки таким автоматизованим системам укриття та сховища відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги", - додав Кличко.
Подібні системи планують встановити в майже 3000 укриттів і сховищ у Києві.
Як уточнила пресслужба КМВА, система має чотири варіанти відкриття дверей до сховища:
- автоматичний, коли у місті оголошується повітряна тривога;
- дистанційний, через зв'язок з диспетчером;
- за допомогою спеціального "ключа", як від домофона;
- через пін-код, який генерується у чат-боті "Бомбосховища Києва".
Усі чотири варіанти працюють незалежно один від одного і забезпечують безперешкодний доступ за будь-яких умов, зазначили в пресслужбі. Навіть якщо вимкнеться постачання електрики, увімкнеться резервне живлення від акумулятора. Вихід із закритого сховища безконтактний – достатньо піднести руку до сенсорної кнопки.
Ситуація з укриттями
У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по Києву з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети біля зачиненого укриття загинуло три людини.
Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв покарати всіх винних у трагедії. Крім того, він провів засідання Ставки, де заявив, що відповідальними за це є голова МВС Ігор Клименко та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, та доручив перевірити всі укриття в Києві й по Україні.
12 червня ДСНС повідомила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - це близько 63 тис. об'єктів. З них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.
23 червня на засіданні РНБО було ухвалено рішення посилити відповідальність за неналежне утримання укриттів. 26 червня президент Зеленський своїм указом ввів у дію це рішення.
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