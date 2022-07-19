Біля Каховської ГЕС знищено станцію радіоелектронної боротьби окупантів
Поблизу Каховської ГЕС українські захисники знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Репелент-1", покликану виводити з ладу українські безпілотники
Про це в Телеграмі повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Біля шлюзу Каховської ГЕС вчора було знищено ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Репелент-1", покликану виводити з ладу українські безпілотники", - йдеться в повідомленні.
- Відзначимо, що сьогодні також в районі Нової Каховки Повітряні сили ЗСУ ліквідували ворожий винищувач Су-35.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.02
Купівля 36.02Продаж 37.03
-
EUR
Купівля 36.14Продаж 37.36
- Актуальне
- Важливе