Біля Каховської ГЕС знищено станцію радіоелектронної боротьби окупантів

Про це в Телеграмі повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Біля шлюзу Каховської ГЕС вчора було знищено ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Репелент-1", покликану виводити з ладу українські безпілотники", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що сьогодні також в районі Нової Каховки Повітряні сили ЗСУ ліквідували ворожий винищувач Су-35.

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