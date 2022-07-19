Повітряні сили ЗСУ в районі Нової Каховки збили російський винищувач Су-35
Близько 20:00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35
Про це повідомляє штаб Повітряних сил ЗСУ.
"Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних Сил ЗС України. Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за поточну добу підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
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