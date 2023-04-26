Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Лінія фронту від Сватового до Кремінної досить стабільна. І це завдяки героїчній роботі наших військових. Адже по всій лінії фронту від Дібрової до Макіївки йдуть постійні бої. Окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ малими групами майже цілодобово. Також на цьому напрямку окупанти активно використовують для штурмів техніку та засоби аеророзвідки", - розповів Андрійко.

Офіцер ЗСУ також повідомив, що біля Кремінної є певні локальні успіхи українських підрозділів

"Ми знаємо, що саме біля Кремінної зосереджена найбільша концентрація російських військ з найновішими зразками техніки. Можливо навіть більше ніж біля Бахмута. Однак оперативно-тактична ситуація залишається без змін. Лінія фронту час від часу змінюється, але залишається стабільною. Прориву нашої оборони біля Кремінної немає. Навпаки, є локальні просування наших підрозділів", - додав він.