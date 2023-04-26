За добу в Україні ліквідували 640 російських солдатів, 11 броньованих машин та 14 артсистем
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 188 410 військових, 7162 броньовані машини та 2877 артилерійських систем
Про це пише Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3692 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11)
- артилерійських систем – 2877 (+14)
- РСЗВ – 539 (+0)
- засоби ППО ‒ 292 (+1)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3)
- крилаті ракети ‒ 911 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8)
- спеціальна техніка ‒ 352 (+7).
На території РФ, поблизу кордону із Сумщиною росіяни ведуть масштабні будівельні роботи, зводячи оборонні укріплення.
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