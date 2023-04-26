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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Росіяни зводять укріплення на кордоні із Сумською областю, - голова Білопільської ОТГ

26 квітня, 2023 середа
08:24
Війна з Росією Сумщина

На території РФ, поблизу кордону із Сумщиною росіяни ведуть масштабні будівельні роботи, зводячи оборонні укріплення

Про це повідомив голова Білопільської ОТГ Юрій Зарко в ефірі Еспресо.

"Ми бачимо дуже великі будівельні роботи - це укріплення. Це не готується плацдарм для наступу, а саме укріплення, тому ще це і протитанкові рови, і окопи. І це робиться дуже капітально - можна спостерігати просто у бінокль, або навіть без, якщо потрапляєш близько до кордону, це видно неозброєним оком", - сказав Зарко.

За словами посадовця, поблизу кордону із Сумщину спостерігається велика кількість будівельної техніки, зокрема бетоновози і крани. Таким чином на території РФ триває облаштування оборонних позицій. 

  • У вівторок, 26 квітня, російські терористи обстріляли чотири прикордонних громади Сумської області.
Сумщина
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