Про це повідомив голова Білопільської ОТГ Юрій Зарко в ефірі Еспресо.

"Ми бачимо дуже великі будівельні роботи - це укріплення. Це не готується плацдарм для наступу, а саме укріплення, тому ще це і протитанкові рови, і окопи. І це робиться дуже капітально - можна спостерігати просто у бінокль, або навіть без, якщо потрапляєш близько до кордону, це видно неозброєним оком", - сказав Зарко.

За словами посадовця, поблизу кордону із Сумщину спостерігається велика кількість будівельної техніки, зокрема бетоновози і крани. Таким чином на території РФ триває облаштування оборонних позицій.