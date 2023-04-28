Про це в ефірі Еспресо розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков.

"Приблизно на лінії фронту проживає приблизно 10 тис. Це в радіусі 15 км. В залежності до близькості до лінії фронту є різні види проблем. На самій лінії фронту є проблеми з електрикою, аптеками, фельдшерськими пунктами", - сказав він.

За словами депутата, на відстані 10 км від фронту є працюючі магазини, аптеки.

"Щотижня у всі прифронтові громади привозять гуманітарну допомогу, як від міжнародних організацій, так і від обласної влади. Базовими ресурсами Запорізька область забезпечена повністю. Очільник ОВА та голови громад приділяють увагу прифронтовим територіям, роблячи життя людей, наскільки це можливо, в умовах близькості до лінії фронту", - підсумував Ашурбеков.