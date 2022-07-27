Біля Нової Каховки підірвали склад окупантів, — депутат облради
Українські сили підірвали склад окупантів, який був розташований у районі Нової Каховки
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"Херсонщина В Чорнянці біля Нової Каховки взірвали склад з боєприпасами росіян. Окупанти запевняють, що це горить селітра", - написав Хлань.
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