Біля окупованого Мелітополя "втомився" міст через який окупанти часто переганяли техніку
У районі окупованого Мелітополя був знищений міст через який росіяни часто переганяли військову техніку
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Між Мелітополем та Токмаком "втомився" черговий міст. Новобогданівка - Троїцьке!", - написав Старух.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук відзначив, що російські окупанти часто переганяли через цей міст військову техніку.
Де розташований Мелітополь:
- Вранці 3 липня українські захисники знищили у Мелітополі базу російських окупантів на аеродромі. Рашисти намагаються врятувати вцілілу техніку.
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