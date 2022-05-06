Біля острова Зміїний горить фрегат РФ, ймовірно підбитий українським "Нептуном", - Думская

Про це повідомляє одеське видавництво "Думская".

За попередніми даними, на борту російського фрегата проєкту 11356Р типу "Буревісник" "Адмірал Макаров", який знаходиться поблизу острова Зміїний, стався вибух із подальшим горінням.

Як передає "Думская", над цим районом акваторії Чорного моря наразі кружляє ворожа авіація. Крім того, на допомогу кораблю з тимчасово окупованого Криму вийшли російські рятувальні судна.

Інформація про вибух на судні з'явилася в соцмережах ще вчора ввечері. Сьогодні "Думская" отримала підтвердження цьому. Окрім того, горіння російського судна зафіксував супутник.

Крім того, про пошкодження російського корабля повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграмі. Він натякнув, що ворожий корабель підбив саме протикорабельний ракетний комплекс "Нептун" ВМС України.

"Є такий "Адмірал Макаров", у нього є ще "брат" - "Адмірал Ессен". Людина та корабель. Йому стало дуже погано. Знову "покарав" бог моря цих негідників. І ще один російський військовий корабель ну не повністю пішов куди треба, але отримав достатньо і сподіваюся скоро теж піде теж туди, куди потрібно", – заявив Гончаренко.

Крім того, у Кремлі відмовилися коментувати новину про пожежу на фрегаті.

Як передає УНІАН, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков на запитання про інцидент у Чорному морі відповів коротко:

"Ми не маємо такої інформації".

Для довідки:

Фрегати проєкту 11356 є найбільш сучасними бойовими суднами в складі Чорноморського флоту ВМФ РФ. Кожен такий корабель може нести до 8 крилатих ракет типу "Калибр". Крім того, після ліквідації "Москви" саме фрегати проєкту 11356 стали передовими кораблями з найбільш потужною ППО на ЧФ РФ.

Як стало зрозуміло на прикладі крейсера "Москва", підбитий фрегат може горіти декілька діб, перш ніж нарешті піти на дно.

Нагадаємо, що 13 квітня українські військові двома ракетами "Нептун" влучили в російський крейсер "Москва"

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