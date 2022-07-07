Біля посольства РФ у США розквітли соняшники, висаджені на підтримку України
Перед посольством РФ у США розквітли соняшники, висаджені у квітні на підтримку України на тлі вторгнення Росії
Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова в телеграмі.
"Соняшники, які ми з американськими друзями посадили навпроти російського посольства, зараз цвітуть, нагадуючи про поля мирної України, яка 133 дні та 8 років бореться за свободу та демократію у війні, яку ведуть варварські російські військові злочинці", - наголосила вона.
Оксана Маркарова також поширила допис ініціатора акції Бенджаміна Віттеса.
"Цвітуть соняхи! Дякую всім, хто прийшов посадити їх біля російського посольства у квітні. Це, я вважаю, посаджений українською пані послом Оксаною Маркаровою", - додав він під фото з квітами.
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