Про це повідомила пані посол України у США Оксана Маркарова в телеграмі.

"Соняшники, які ми з американськими друзями посадили навпроти російського посольства, зараз цвітуть, нагадуючи про поля мирної України, яка 133 дні та 8 років бореться за свободу та демократію у війні, яку ведуть варварські російські військові злочинці", - наголосила вона.

Оксана Маркарова також поширила допис ініціатора акції Бенджаміна Віттеса.

"Цвітуть соняхи! Дякую всім, хто прийшов посадити їх біля російського посольства у квітні. Це, я вважаю, посаджений українською пані послом Оксаною Маркаровою", - додав він під фото з квітами.

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