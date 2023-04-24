Біля узбережжя Італії за добу врятували 119 мігрантів

Про це інформує Ansa.

У неділю гуманітарне рятувальне судно "Океан Вікінг" організації SOS Méditerranée прибуло до порту Барі в Апулії з 29 врятованими мігрантами та біженцями. Зокрема двоє неповнолітніх без супроводу дорослих, один з них потребував медичної допомоги.

Повідомляється, що групу із Судану та Бангладешу врятували в мальтійській пошуково-рятувальній зоні.

Також близько 90 громадян Афганістану, Пакистану та Сирії врятувала італійська берегова охорона. Їх доставили до калабрійського порту Рокчелла-Йоніка.

Мігранти пливли на 20-метровому вітрильному човні з Туреччини. Серед них були 24 жінки та 14 неповнолітніх дітей.