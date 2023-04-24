Біля узбережжя Італії за добу врятували 119 мігрантів
23 квітня берегова охорона та гуманітарно-рятувальне судно Італії врятували 119 мігрантів у Середземному морі
Про це інформує Ansa.
У неділю гуманітарне рятувальне судно "Океан Вікінг" організації SOS Méditerranée прибуло до порту Барі в Апулії з 29 врятованими мігрантами та біженцями. Зокрема двоє неповнолітніх без супроводу дорослих, один з них потребував медичної допомоги.
Повідомляється, що групу із Судану та Бангладешу врятували в мальтійській пошуково-рятувальній зоні.
Також близько 90 громадян Афганістану, Пакистану та Сирії врятувала італійська берегова охорона. Їх доставили до калабрійського порту Рокчелла-Йоніка.
Мігранти пливли на 20-метровому вітрильному човні з Туреччини. Серед них були 24 жінки та 14 неповнолітніх дітей.
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