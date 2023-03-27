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Біля узбережжя Тунісу затонули два човни з мігрантами: загинули щонайменше 29 людей

27 березня, 2023 понедiлок
01:03
Світ мігранти

Біля узбережжя Тунісу затонули два човни з мігрантами з Африки, які намагалися перетнути Середземне море й потрапити до Італії. Загинули щонайменше 29 людей

Про це інформує Reutrs із посиланням на берегову охорону Тунісу.

Високопоставлений чиновник національної гвардії Хуссем Джебаблі повідомив агентству, що берегова охорона Тунісу змогла врятувати 11 людей біля узбережжя Махдії, що на півночі.

Reutrs зазначає, що останнім часом збільшилася кількість суден, які прямують до Італії. Так за останні чотири дні берегова охорона зупинила близько 80 човнів, які прямували до Італії, і затримала понад 3 тис. мігрантів, переважно з країн Африки. Також упродовж цих днів біля узбережжя південного міста Сфакс затонуло п'ять човнів із мігрантами. Унаслідок цього дев'ятеро людей загинули, 67 зникли безвісти.

Остання загибель сталася в розпал кампанії арештів незареєстрованих жителів Африки, яку розпочала влада Тунісу.

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Італія
Туніс
мігранти
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