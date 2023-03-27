Біля узбережжя Тунісу затонули два човни з мігрантами: загинули щонайменше 29 людей
Біля узбережжя Тунісу затонули два човни з мігрантами з Африки, які намагалися перетнути Середземне море й потрапити до Італії. Загинули щонайменше 29 людей
Про це інформує Reutrs із посиланням на берегову охорону Тунісу.
Високопоставлений чиновник національної гвардії Хуссем Джебаблі повідомив агентству, що берегова охорона Тунісу змогла врятувати 11 людей біля узбережжя Махдії, що на півночі.
Reutrs зазначає, що останнім часом збільшилася кількість суден, які прямують до Італії. Так за останні чотири дні берегова охорона зупинила близько 80 човнів, які прямували до Італії, і затримала понад 3 тис. мігрантів, переважно з країн Африки. Також упродовж цих днів біля узбережжя південного міста Сфакс затонуло п'ять човнів із мігрантами. Унаслідок цього дев'ятеро людей загинули, 67 зникли безвісти.
Остання загибель сталася в розпал кампанії арештів незареєстрованих жителів Африки, яку розпочала влада Тунісу.
- 26 березня рятувальне судно, яке фінансує британський вуличний художник Бенксі, затримали біля острова Лампедуза в Італії.
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