"Біолабораторія", яку так боялися: Гуменюк розповіла, що окупанти масово потерпають від кишкових інфекцій
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк зазначила, що через підрив Каховської ГЕС гуманітарна ситуація на окупованих територіях лівобережжя дуже складна
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Самі окупанти також потужно потерпають від кишкових інфекцій. Вони мають великі спалахи серед особового складу, оскільки вони контактують з місцевим населенням й намагаються врятуватися від інфекції. Загарбники не мають постачання ліків, питної води, харчів. Через це й відбувається ось та "біолабораторія", яку вони так боялися, яка розвинена всередині самих окупантів", - підкреслила Гуменюк.
Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України також додала, що мирне населення на окупованих територіях лівобережжя обмежено в доступі до отримання медичної допомоги через те, що окупанти шантажують їх насильницькою паспортизацією.
"Тільки за умови отримання російського паспорта люди можуть бути допущені до медичної допомоги, але вона неякісна", - наголосила Гуменюк.
- Окупаційна влада намагається приховати зростання кількості інфекційних захворювань в тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області, натомість приховано вакцинує від холери представників "адміністрацій"
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