Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Самі окупанти також потужно потерпають від кишкових інфекцій. Вони мають великі спалахи серед особового складу, оскільки вони контактують з місцевим населенням й намагаються врятуватися від інфекції. Загарбники не мають постачання ліків, питної води, харчів. Через це й відбувається ось та "біолабораторія", яку вони так боялися, яка розвинена всередині самих окупантів", - підкреслила Гуменюк.

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України також додала, що мирне населення на окупованих територіях лівобережжя обмежено в доступі до отримання медичної допомоги через те, що окупанти шантажують їх насильницькою паспортизацією.

"Тільки за умови отримання російського паспорта люди можуть бути допущені до медичної допомоги, але вона неякісна", - наголосила Гуменюк.

Окупаційна влада намагається приховати зростання кількості інфекційних захворювань в тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську Херсонської області, натомість приховано вакцинує від холери представників "адміністрацій"















