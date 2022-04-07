Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну, – Кулеба
У рамках війни Росії проти України битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. Очікують, що у боях будуть залучати тисячі танків та інших озброєнь
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Битва за Донбас буде нагадувати вам, кажу це з жалем, але це правда, буде нагадувати Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків і артилерії. Це не буде локальна операція Росії, з урахуванням того, як вона до цього готується", – заявив він.
Кулеба додав, що у Росії є свій план, в України – свій, і результат цієї битви вирішиться на поля бою.
- З 24 лютого із дев'ятьох напрямків наступу окупантів залишилися 2,5, на Херсонщині росіяни перейшли в оборону.
- За словами міністра оборони України Ганни Маляр, окупанти знищують усе на своєму шляху, блокують роботу гуманітарних штабів та перешкоджають евакуації населення. На звільнених територіях є не лише вбиті та замордовані люди, а й масово замордовані тварини.
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