Битва за Слов'янськ може стати наймасштабнішою у сучасній історії, - військовий експерт Коваленко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Дійсно зараз в напрямку Слов’янська йде дуже велика концентрація БТГ ворога, який перегруповується з району Ізюма. Однак слід зауважити, що це переважно танкові підрозділи росіян, які будуть залучені в наступальній операції в бік Слов’янська. Проте Збройні сили України сконцентрували там найбільшу протитанкову оборону на всьому донбаському плацдармі", - розповів Коваленко.

Коваленко додав, що оборона Збройними силами України населених пунктів у російсько-українській війні увійде в підручники історії.

"Оборона населених пунктів Збройними силами України увійде в підручники з історії військових конфліктів. Військові будуть вивчати досить ефективну тактику, яку ЗСУ використовує протягом тривалого періоду. Ми зараз вивчаємо досить нову стратегію ведення бойових дій проти ворога, який кількісно та технічно має перевагу. Тому зараз ЗСУ діють набагато ефективніше, ніж деякі армії країн НАТО. Що ж стосується Слов’янська, то якщо росіяни підуть в наступ на місто, то це може стати найбільшою битвою в сучасній історії. Ця битва стане наймасштабнішою битвою танкових підрозділів та протитанкових українських військ у сучасній історії. Такого ще в сучасній історії військових конфліктів не було", - додав Коваленко.

28 червня Інститут дослідження війни (ISW) повідомив, що ЗСУ відбили наступ північніше Слов'янська, знищили ворожий склад завдяки HIMARS і звільнили кілька населених пунктів на Херсонщині

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