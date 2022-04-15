Битву за Харків росіяни вже програли, у них немає шансів - очільник ОВА Синєгубов

Про це він сказав у інтерв'ю РБК-Україна.

Синєгубов зазначає, що Росія ще може повернутися планів з захоплення області, проте Збройні сили України готові до опору.

"Ми до цього цілком готові, не зменшуємо своєї військової присутності на обороні Харкова і тих фронтах, де ми вже вистояли. Ми лише зміцнюємося. Адже ми бачимо плани ворога - він подекуди готує фортифікаційні споруди, десь окопується тощо. Зараз вони краще спланували атаку, якщо це станеться - ми до неї готові", - заявив він.

За його словами, армія РФ не зможе захопити Харків, оскільки окупанти зазнали великих втрат. Зібрати нові сили для наступу Росія зараз не зможе.

"Я переконаний, що битву за місто Харків вони вже насправді програли. І вони це зрозуміли ще в перший тиждень війни. Окупанти тут втратили досить велику кількість живої сили, дуже багато броньованої техніки, авіації. І якщо ми втримали місто ще тоді, то зараз оборона Харкова в рази сильніша. Тому в них просто немає шансів. Якщо вони все ж вирішать штурмувати Харків, то їм потрібно привести значно більше військ, ніж ті, які тут знаходяться на місці", - зазначив голова ОВА.