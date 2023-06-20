Бив, різав і ґвалтував: на Київщині затримали чоловіка, який дві доби тримав у заручницях незнайомку
У Білій Церкві Київської області затримали чоловіка, який дві доби ґвалтував і бив незнайомку. Зловмисник зустрів жертву на вулиці й запросив до себе на роботу
Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.
Згідно з повідомленням, зловмисник зустрів потерпілу біля одного з будинків у Білій Церкві та запросив її до себе на роботу. Він завів її до приміщення охорони, і погрожуючи вбивством, змусив жінку зайнятися з ним сексом.
"Постраждала благала її відпустити, але зловмисник, побоюючись викриття, вдарив ножем жінку в живіт, порізав горло та бив її руками по голові й тілу. Потерпілій дивом вдалося вирватись після двох днів катувань", – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Поранену жінку на вулиці помітив поліцейський патруль. Постраждала розповіла правоохоронцям про пережите – і зловмисника затримали. Нині він у СІЗО. Йому "світить" до 10 років тюрми.
Відомо, що зловмисник уже відбував раніше покарання за вбивство та тяжкі тілесні ушкодження.
- На Прикарпатті чоловік зґвалтував і вбив 9-річну племінницю. Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
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