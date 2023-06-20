Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

Згідно з повідомленням, зловмисник зустрів потерпілу біля одного з будинків у Білій Церкві та запросив її до себе на роботу. Він завів її до приміщення охорони, і погрожуючи вбивством, змусив жінку зайнятися з ним сексом.

"Постраждала благала її відпустити, але зловмисник, побоюючись викриття, вдарив ножем жінку в живіт, порізав горло та бив її руками по голові й тілу. Потерпілій дивом вдалося вирватись після двох днів катувань", – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поранену жінку на вулиці помітив поліцейський патруль. Постраждала розповіла правоохоронцям про пережите – і зловмисника затримали. Нині він у СІЗО. Йому "світить" до 10 років тюрми.

Відомо, що зловмисник уже відбував раніше покарання за вбивство та тяжкі тілесні ушкодження.