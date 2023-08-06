Бій між Цукербергом та Маском транслюватимуть у Twitter

Про це повідомив Ілон Маск.

"Бій Цук проти Маска транслюватиметься в прямому ефірі на X. Усі виручені кошти підуть на благодійність для ветеранів", — написав Маск у пості на X, не повідомляючи жодних подробиць.

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Що відомо про війну між Цукербергом і Маском

Нагадаємо, 22 червня Ілон Маск опублікував у Тwitter повідомлення, що "готовий до бою у клітці" з Цукербергом. У відповідь на це, Цукерберг оприлюднив пост, у якому попросив надіслати йому адресу майбутнього бою. Напередодні бійки чоловіки також обговорили, хто яким спортом займається.

Після цього модель та дієтологиня Мей Маск, мати мільярдера та власника Twitter Ілона Маска відреагувала на рішення сина побитися у клітці із засновником Meta Марком Цукербергом.