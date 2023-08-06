Бій між Цукербергом та Маском транслюватимуть у Twitter
Засновник Space X та Tesla, а також власник соціальної платформи Х (відомої як Twitter) Ілон Маск заявив, що запропонований ним бій у клітці з генеральним директором Meta Марком Цукербергом буде транслюватися в прямому етері на X
Про це повідомив Ілон Маск.
"Бій Цук проти Маска транслюватиметься в прямому ефірі на X. Усі виручені кошти підуть на благодійність для ветеранів", — написав Маск у пості на X, не повідомляючи жодних подробиць.
Читайте також: Війна між Цукербергом і Маском: що таке Threads і чи обійде нова соцмережа Twitter
Що відомо про війну між Цукербергом і Маском
Нагадаємо, 22 червня Ілон Маск опублікував у Тwitter повідомлення, що "готовий до бою у клітці" з Цукербергом. У відповідь на це, Цукерберг оприлюднив пост, у якому попросив надіслати йому адресу майбутнього бою. Напередодні бійки чоловіки також обговорили, хто яким спортом займається.
Після цього модель та дієтологиня Мей Маск, мати мільярдера та власника Twitter Ілона Маска відреагувала на рішення сина побитися у клітці із засновником Meta Марком Цукербергом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.68Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе