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Бій між Цукербергом та Маском транслюватимуть у Twitter

6 серпня, 2023 неділя
19:45
Суспільство Ілон Маск та Марк Цукерберг

Засновник Space X та Tesla, а також власник соціальної платформи Х (відомої як Twitter) Ілон Маск заявив, що запропонований ним бій у клітці з генеральним директором Meta Марком Цукербергом буде транслюватися в прямому етері на X

Про це повідомив Ілон Маск.

"Бій Цук проти Маска транслюватиметься в прямому ефірі на X. Усі виручені кошти підуть на благодійність для ветеранів", — написав Маск у пості на X, не повідомляючи жодних подробиць.

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Що відомо про війну  між Цукербергом і Маском

Нагадаємо, 22 червня Ілон Маск опублікував у Тwitter повідомлення, що "готовий до бою у клітці" з Цукербергом. У відповідь на це, Цукерберг оприлюднив пост, у якому попросив надіслати йому адресу майбутнього бою. Напередодні бійки чоловіки також обговорили, хто яким спортом займається.

Після цього модель та дієтологиня Мей Маск, мати мільярдера та власника Twitter Ілона Маска відреагувала на рішення сина побитися у клітці із засновником Meta Марком Цукербергом.

Світ
Марк Цукерберг
Ілон Маск
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