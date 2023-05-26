Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

"Штурму українських позицій передував артилерійський обстріл. Боєприпаси з аерозолями дратівливої дії ворожі сили скидали з безпілотників. Далі окупанти за підтримки танків та броньовиків пішли в атаку", - розповіли в ДПСУ.



"Бій тривав близько десяти годин. За цей час наші захисники знищили 30 загарбників, 2 танки, бойову машину піхоти та бронетранспортер", - додали там.