"Бій тривав близько 10 годин": українські прикордонники відбили атаку окупантів на Авдіївському напрямку
Російська окупаційна армія здійснила хімічну атаку на українських прикордонників на Авдіївському напрямку, але штурм після тривалого бою вдалося відбити
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.
"Штурму українських позицій передував артилерійський обстріл. Боєприпаси з аерозолями дратівливої дії ворожі сили скидали з безпілотників. Далі окупанти за підтримки танків та броньовиків пішли в атаку", - розповіли в ДПСУ.
"Бій тривав близько десяти годин. За цей час наші захисники знищили 30 загарбників, 2 танки, бойову машину піхоти та бронетранспортер", - додали там.
- Раніше окупанти вдарили по укриттю в колишній лікарні в Авдіївці.
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