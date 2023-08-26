Бій за Київ, за лаштунками війни та невидима армія – 5 книг про історію, якою їй належить бути

Люк Гардінґ. Вторгнення. За лаштунками кривавої війни Росії та боротьби України за виживання

Автор цієї книжки - перший іноземний журналіст після часів Холодної війни, якого примусово вислали з Російської Федерації, і який від перших днів повномасштабної війни перебував у Києві, спілкувався з українцями, їздив у гарячі точки, фіксував свідчення й описував події, щоб показати світові звірства російських окупантів в Україні. Так, його покрокова реконструкція подій у Бучі та останнього протистояння в Азовсталі до болю вражають своєю проникливістю. Загалом же це перший нарис історичних подій, який сприймається набагато більше ніж просто репортаж наживо з українського фронту, оскільки втілює майстерний баланс між свідченнями очевидців та широким висвітленням подій. "Для міжнародних відносин наслідки вторгнення виявилися революційними, - нагадує автор. - За кілька днів відбулося щось неймовірне. Швеція та Фінляндія відмовилися від нейтрального статусу, а Німеччина - від пацифізму. Сполучене Королівство зламало стіну, що виросла між ним та країнами-сусідами після його виходу з ЄС, а Польща й Угорщина подолали власну антипатію до біженців. Виявивши солідарність з Україною, Сполучені Штати та їхні союзники віднайшли свою роль у світі, визначили нову моральну мету й поновили здатність суспільства до опору".

Сергій Руденко. Бій за Київ

Анотація до цієї непересічної та актуальної збірки скромно попереджає, що це журналістське дослідження про події російсько-української війни, а саме – про оборону Києва. Насправді це грандіозна панорама і детальний екскурс у героїчні часи нашої сучасної історії – від Революції Гідності до початку повномасштабного вторгнення і захисту Києва від московської навали. "Сотні років російські царі, радянські генсеки й російські президенти знищували українців - війнами, голодоморами, в’язницями, розстрілами, забороною української мови, - нагадує автор. - За право жити у вільній країні українці заплатили дуже високу ціну – життям друзів, рідних та близьких. І ніхто в Україні не збирається здаватись Путіну. Цього він і не може збагнути. Так, війна - це страшно. Але ще страшніше бути частиною країни, лідер якої постійно повторює, що тебе (українця) не існує". Таким чином, найголовніше у цій збірці - те, що це не просто есеї або ескізи у загальній картині російсько-української війни, а повновага яскрава оповідь досвідченого автора-журналіста про її події, але, що ще важливо – про причини та наслідки всього, що сталося після 24 лютого 2022-го року. Автор не випускає з думки (і з уваги читача) ані найменшої деталі з того виру подій, в якому опинилися герої його книжки. Насамперед звичайно, це легендарні брати Клички, яким довелося ділити політичний ринг з такими знаковими постатями сучасної історії, як Ющенко і Порошенко. Чимало й про інший бік справи – психологію російського диктатора та його ставленика в Україні, тобто про Путіна та Януковича. Утім, окрім цього, головною дійовою особою кожного з есеїв все ж таки є люди, що потрапили у вир війни. Вражають розділи, в яких мова про цивільних героїв, які змушені були стати оборонцями свого дому, своєї Батьківщини. "Тероборона режисера", "Морг, Pink Freud і "Бабель" Євгена Спіріна", "Pink Floyd, Андрій Хливнюк і Червона калина". Загалом книжка, як можемо переконатися, висвітлює характери захисників Києва – попри, безперечно, характер самих боїв за українську столицю та професійний аналіз подій, які складаються у поліфонію нашої майбутньої перемоги.



Пол Шарре. Невидима армія. Автономна зброя та майбутнє війни

Ця фундаментальна книга особливо актуальна на тлі кровопролитної війни, що триває в Україні. Застосування нових видів озброєнь, роботизованої техніки, напівавтономної зброї змінює хід бойових дій, і людство є свідками жахливих наслідків цих дій. Автор книги, експерт із питань ведення сучасної війни, глибоко обізнаний у царині різного типу озброєнь, які використовують на полі бою, та випробовують. Він дуже детально аналізує їхню ефективність, дає фаховий порівняльний аналіз, зібравши величезний масив інформації про те, як розвивається сучасна зброя і якою вона буде в майбутньому, що — фактично — вже настає. Щоб зрозуміти її ефективність, він аналізує набутий досвід, заборони на використання різних видів озброєнь, звертає увагу на закони та проєкти, які регулюють розробки сучасної зброї. "Технології привели нас до критичної межі відносин людства й війни, — нагадує автор. - Можливо, у майбутніх війнах машини самостійно вирішуватимуть, кому жити, а кому ні. Військові різних країн світу змагаються, хто швидше розгорне механізовані війська на морі, суші й у повітрі — понад 90 країн мають дрони, що патрулюють повітряний простір. Ці роботи стають дедалі автономнішими, і значна їх частина озброєна. Зараз ними керують люди, але що станеться, коли безпілотник "Predator" стане таким само автономним, як Гугл-мобіль? Яку владу ми маємо надати машинам щодо остаточного рішення — життя чи смерть?" Таким чином, автор веде читача до лабораторій та оборонних компаній у різних країнах і разом із провідними експертами прогнозує ризики, які має сучасна автономна зброя, нагадуючи, що одного дня ми можемо побачити, як наші найгірші жахіття стають реальністю.



Тім Гіґґінз. Ставка століття. Як Ілон Маск і Tesla змінили правила гри

Автор цієї книжки нагадує, як на самому початку Tesla була мрією купки ексцентриків і новаторів. Потім - стартапом, що кинув виклик автогігантам на їхньому ж полі. Згодом - нішевим елітним брендом, фантазією захисників довкілля та примхою багатіїв. І нарешті - культовою компанією з великою кількістю прихильників у всьому світі. Тож як автомобілеві вдалося перевершити своїх бензиноїдних родичів, ставши стильнішим, технічно досконалішим, ефективнішим і економнішим? Чого це коштувало команді, якщо міряти грошима, зусиллями, зруйнованими стосунками? Автор детально розповідає, як розвивалася ідея і хто до неї причетний, як воювали співзасновники Маск і Ебергард, які виклики долала компанія. Віг не веде сухої хронологічної оповіді, а вплітає особистісні історії, розробницькі деталі й різнобічні портрети учасників. Зокрема, самого Маска - з його новаторством і пихою, вибуховістю й геніальністю, супергеройством і лиходійством. "Маск думав не лише про зміну машин, які продає автомобільна галузь, а про те, як машини продавати. Він вважав, що у сфері торгівлі авто настав час змін, і хотів, щоб Tesla могла контролювати процес. Дослідження Ебергарда обґрунтовувало це прагнення. Кілька місяців тому він бачився з Біллом Смайтом, який мав великий досвід в автомобільній галузі як власник успішного дилерського центру Mercedes. Коли Tesla почала вивчати тонкощі дилерської моделі, вони почули ім’я Смайта як людини, до якої варто звернутися за порадою. Ебергард розшукав бувалого дилера з Кремнієвої долини, щоб більше дізнатися про роздрібний продаж в автомобільній галузі".



Євгенія Кузнєцова, Софія Сулій. Коротка історія українського борщу

Пригадується, як таку книжку довго збиралася написати київська поетка Світлана Короненко, на яку замолоду, до речі, дуже схожа одна з авторок, а саме – художниця цього коміксу про історію культової національної страви. Невже реінкарнація ідеї? Хай там як, але у наш час швидких технологій саме такою має бути історія – навіть такого складного явища, як український борщ. Утім, для героя книжки все було не так просто. Хай там як, але потреба зварити справжній борщ у нього таки з’явилася, і він гідно прийняв цей виклик долі. Цю книжку можна було б назвати "Одіссея борщу", якби Одіссей у своїх мандрівках ніколи не виїжджав за межі Київської області, а відповіді на фундаментальні питання життя і смерті шукав у капустяних базарних рядах. Тож чи відкриється Андрію таємниця справжнього борщу? Варто поглянути, бо він старався. "Мені дуже сподобалася ця історія, дуже сподобалась кінцівка, вона така іронічна, розповіла "Суспільному" художниця цього коміксу про борщ. - Я ходила після цього, як я прочитала це сценарій, я так ще ходила під таким настроєм ще декілька днів. Ти починаєш збирати матеріал, ти якісь дивишся фільми, зокрема пана Клопотенка, його фільм про борщ, дивишся ютуб-канали, як там хто готує".