Біженець з України у Бельгії виграв €500 тисяч в лотерею
Українець, який виїхав до Бельгії з початку повномасштабного вторгнення Росії як біженець, виграв 500 тисяч євро в миттєву лотерею
Про це в понеділок повідомила агенція Reuters із посиланням на Національну лотерею Бельгії.
Чоловік – українець віком від 18 до 24 років, який живе в Брюссельському столичному регіоні – придбав скретч-карту на заправці 16 травня за п’ять євро. Один із номерів виявився виграшним.
Представниця бельгійської Національної лотереї зазначила, що з оформленням документів на виграш хлопцеві допомогли друзі.
"Його почуття були дуже змішаними. Він явно думав про Україну, а в цей час важко радіти всьому, що відбувається у твоїй країні. Та водночас, звичайно, він був дуже радий своїй перемозі і, перш за все, сповнений надії", – розповіла представниця лотереї Жоук Вермер.
Хоча Національна лотерея Бельгії традиційно не розкриває інформації про особу переможця, Вермер зазначила, що той наразі працює в країні як біженець, але прагне якнайшвидше повернутись додому.
Виграш хлопець планує витратити на допомогу Україні, але спочатку "хоче організувати вечірку тут, у Бельгії, для сім'ї та друзів, які піклувалися про нього і допомогли йому інтегруватися в нашу країну".
Усього з початку повномасштабного нападу Росії на Україну Бельгія прийняла щонайменше 65 тисяч українських біженців.
- Нагадаємо, 12 червня 2022 року Марсель Люсьє, який виграв 70 млн доларів в канадській лотереї, заявив, що він планує використати частину джекпоту, щоб допомогти відбудувати Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.69Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе