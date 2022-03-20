Біженці або внутрішньо переміщені особи: 10 млн українців покинули домівки через війну, - ООН
За підрахунками ООН, внаслідок військових дій Росії в Україні 10 млн людей покинули свої домівки і були вимушені шукати більш безпечного притулку в рідній країні чи закордоном
Про це написав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді у Twitter.
"Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли - або всередині країни, або як біженці за кордон", – написав у Twitter Філіппо Гранді.
Нагадаємо, Організація об’єднаних націй спростувала заяви Росії про нібито лабораторії біологічної зброї в Україні.
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