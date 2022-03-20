Біженці або внутрішньо переміщені особи: 10 млн українців покинули домівки через війну, - ООН

Про це написав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді у Twitter.



"Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли - або всередині країни, або як біженці за кордон", – написав у Twitter Філіппо Гранді.

Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 20, 2022

Нагадаємо, Організація об’єднаних націй спростувала заяви Росії про нібито лабораторії біологічної зброї в Україні.



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