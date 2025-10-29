Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Апеляційний суд міста Париж відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Костянтина Жеваго з Французької Республіки
Апеляційний суд міста Париж відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Костянтина Жеваго з Французької Республіки

29 жовтня, 2025 середа
17:13
бізнес Костянтин Жеваго

29 жовтня 2025 року Апеляційний суд міста Париж після детального аналізу матеріалів, наданих українськими правоохоронними органами, НАБУ, САП та адвокатами, відмовив у екстрадиції українського підприємця та мецената Костянтина Жеваго

Французький суд не прийняв доводи української сторони щодо гарантій забезпечення пану Жеваго права на справедливий та неупереджений судовий розгляд, визнавши, що існують суттєві ризики порушення його фундаментальних прав.

"Суд не може дійти висновку, що сторона запиту екстрадиції здатна гарантувати, що Костянтин Жеваго постане перед судом, який забезпечує фундаментальні гарантії процесуальної справедливості та захисту прав людини", - йдеться в рішенні.

Раніше повідомлялося, що екстрадиційний запит щодо пана Жеваго був ініційований Офісом Генерального прокурора та Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) у межах розслідування кримінального провадження, яке стосується нібито надання неправомірної вигоди представнику судової влади.

Пан Жеваго наголосив, що справа проти нього ведеться з порушенням базових принципів права на захист та має ознаки політичного переслідування та тиску.

"Це рішення вкотре доводить, що кримінальне провадження проти мене не має нічого спільного з правосуддям. Сподіваюся, що НАБУ та САП нарешті почують позицію міжнародних судів і почнуть діяти виключно в межах закону", — зазначив Костянтин Жеваго.

Адвокати пана Жеваго неодноразово повідомляли про численні процесуальні порушення з боку НАБУ та САП у цій справі. Серед них — позбавлення права на захист внаслідок безпрецедентного проведення розслідування in absentia (без участі підозрюваного), що прямо суперечить багатьом рішенням Європейського суду з прав людини та зобов'язанням України перед Радою Європи,  безпідставне оголошення його у розшук, коли слідчі НАБУ та САП особисто проводять слідчі дії за участі Костянтина Жеваго за адресою його перебування у Франції та багато інших порушень.

Костянтин Жеваго від початку кримінального провадження послідовно заявляє про свою непричетність до інкримінованих подій і надає повне сприяння слідству. Втім, сторона обвинувачення ігнорує наявні докази його невинуватості та продовжує безпідставне переслідування.

Новини
Україна
Франція
Костянтин Жеваго
Ferrexpo
