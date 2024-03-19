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Головна бізнес Безпечна та міцна натяжна стеля: як зрозуміти, який варіант обрати?
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Безпечна та міцна натяжна стеля: як зрозуміти, який варіант обрати?

19 березня, 2024 вiвторок
17:55
бізнес

Окрасою будь-якого приміщення може стати натяжна стеля. Її стриманий і вишуканий дизайн - це основа стилістичної неперевершеності усього приміщення

Ще однією вагомою перевагою натяжної стелі є її швидкий спосіб монтажу. Сьогодні існує декілька варіантів кріплення полотна до стелі, кожний із яких не є гіршим за іншого, але має свої власні "пунктики" щодо технології кріплення. Розібравшись із цими нюансами, ви зможете обрати найкращий варіант натяжної стелі для свого приміщення, і жоден горе-спеціаліст вас не введе в оману.

Що ми маємо знати про технології кріплення натяжних полотен

Найголовніше, що ви повинні знати, коли обираєте варіант натяжної стелі – вам потрібно боротися за кожний сантиметр висоти стелі. Нестандартна площа, наявність додаткових кутів, значні перепади у висоті - все це може "вкрасти" висоту стелі. Якщо ви бажаєте обрати найкращі натяжні стелі в Києві, то маєте знайти спеціалістів, які знають, як забезпечити відчуття простору у приміщенні, максимально зберігаючи висоту стелі.

Розрізняють наступні види технологій кріплення натяжних полотен:

  • Клинова. Кріпиться за допомогою профілю по всьому периметру приміщення. Плівку в профіль кріплять, використовуючи клин. Такий спосіб дає змогу повторно натягувати стелю та самостійно регулювати ступінь натяжки.

  • Кліпсова. Підійде для роботи з тканиною. Полотно кріплять за допомогою спеціальних кліпс, послідовно та щільно, завдяки чому між стіною та стелею немає щілин.

  • Гарпунна. Це про роботу з ПВХ-плівкою. Технологія дає змогу створювати значне натягнення, завдяки чому полотно надійно фіксується.

Охайний вигляд натяжної стелі, її надійність залежить від вибору технології. З вибором проблем не має бути, адже кожна технологія розрахована на конкретний тип матеріалу. 

Чи має значення ціна

На формування вартості натяжного полотна впливає не так вибір технології, скільки тип матеріалу. Виходячи із типу матеріалу вже обирається технологія кріплення. Головне - знайти спеціалістів, які зроблять добре свою справу, з дотриманням стандартів якості. Натяжні стелі в Києві - це можливість обирати полотна від найкращих виробників за доступною вартістю. Звертайтеся до професіоналів, спостерігайте за їхньою роботою та насолоджуйтеся результатом у вигляді бездоганного оформлення стелі у вашому приміщенні. 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
новини Києва
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