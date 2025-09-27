Компанія blago презентувала інновації у будівництві на форумі у Львові: нові можливості для різних груп українців
На будівельному форумі у Львові CEO компанії blago Роман Коржак представив сучасні підходи до житлового будівництва. Інноваційні рішення компанії орієнтовані на широкі категорії українців — молоді родини, переселенців, військових, медиків, освітян та всіх, хто прагне якісного і комфортного житла
Компанія blago впроваджує комплексні й технологічні формати забудови у містах Західної України: Івано-Франківську, де компанія працює понад 20 років, а також Львові, Чернівцях та Ужгороді, де масштабний проєкт найближчим часом планують запустити. В основі проєктів — створення сучасної інфраструктури: поряд із житловими комплексами розташовуються навчальні заклади, поліклініки, спортивні та культурні об’єкти, а також все необхідне для комфортного життя у пішій доступності — школи, садочки, клініки, спортзали.
За словами Романа Коржака, лише у 2024 році компанія здала понад 3 000 квартир. За рейтингом Forbes Ukraine, blago увійшла до трійки найбільших забудовників України. Всі житлові комплекси компанії створюються з акцентом на якість будівництва, прозорість кожного етапу та своєчасну здачу об’єктів.
Компанія працює у партнерстві з державними програмами єОселя та єВідновлення, тож придбати нову квартиру можуть не лише соціально вразливі групи, а й інші українці за вигідними умовами, використовуючи сучасні фінансові інструменти.
Інноваційні технології blago створюють не просто квартири, а якісний простір для життя, що відповідає стандартам європейських міст. Компанія продовжує розвивати проєкти для майбутнього та зміцнення української громади в умовах відбудови країни.
