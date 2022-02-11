Бізнес на креветках міг би стимулювати розвиток сіл, але для цього потрібна державна програма, – підприємець

Про це власник мережі креветкових підприємств Олексій Слєпньов розповів у програмі "Еспресо гаманець" в ефірі Еспресо.TV.



"Мала би бути державна програма, яка б стимулювала вирощування аквакультур. Це стало би майданчиком для того, щоб ми могли перенести свій досвід вирощування креветок у великих об’ємах. Поки що це робиться за приватні інвестиції", – сказав він.



Підприємства Слєпньова вирощують креветок у прісній воді та продають їх для ресторанів та супермаркетів. Зараз обсяги виробництва його підприємств сягнули 24 тонн.



"Вирощування креветок у прісній воді в рази зменшує собівартість такого товару, при цьому немає потреби в морських ресурсах. Можна в селі креветки вирощувати замість свиней. А від океанічної така креветка майже не відрізняється", – пояснив Олексій Слєпньов.



Активно купують такий товар ресторани Одеси, Харкова та Києва, крім того, підприємства мають базу постійних клієнтів. А от для вільного продажу продукції практично не залишається.

