PIN-UP і Forbes Ukraine запустили грантову програму для прифронтових бізнесів
18 березня стартувала грантова програма від Forbes Ukraine та PIN-UP, яка спрямована на підтримку мікро- та малих підприємств, що працюють на прифронтових територіях
Узяти участь у проєкті можуть підприємці, які зареєстровані або фактично працюють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях.
"Допомога одне одному у важкі часи має бути не лише слоганом, а й особистою позицією. Розуміючи всю складність ведення бізнесу під час війни, особливо у регіонах, наближених до бойових дій, ми хочемо показати нашу колективну спільну підтримку та об’єднану силу в прагненні будувати економічно успішну країну", – каже Ігор Зотько, власник PIN-UP Ukraine.
У фіналі журі обере 15 переможців та розподілить між ними грошовий фонд у розмірі 5 млн грн. Учасники матимуть змогу отримати гранти в розмірі 200 тис., 300 тис. або 500 тис. грн.
"Для найвразливішої ланки українського бізнесу: мікро- і малих підприємств у прифронтових регіонах нестача кадрів, логістичні проблеми, перебої з електроенергією та ризики влучань російських снарядів звучать гучніше, ніж будь-де в Україні. Вони змушені лавірувати серед труднощів, щоб елементарно вижити та продовжити роботу. Без підтримки робити це важко, а іноді неможливо. Ми маємо підставити плече саме прифронтовим малим підприємствам, аби після перемоги вони були серед тих бізнесів, завдяки яким Україна відновиться й розквітне", – прокоментував Володимир Федорін, редактор-засновник Forbes Ukraine.
Деталі та умови участі – за посиланням.
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