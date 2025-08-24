Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна бізнес Як данський бізнес підтримує Україну. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
Партнерський матеріал

Як данський бізнес підтримує Україну. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"

Юлія Юліна
24 серпня, 2025 неділя
09:15
бізнес Львівський пивоварний завод

Попри війну український бізнес продовжує працювати та допомагати армії й громадянам

Зміст

Директор Львівського пивоварного заводу Юрій Гук в ефірі програми "Війна за незалежність. Боротьба триває" на Еспресо розповів про виклики, з якими стикнулася компанія після повномасштабного вторгнення Росії, і про стратегії, які допомогли заводу адаптуватися до реалій війни.

За його словами, завдяки злагодженій роботі керівництва та команди вдалося швидко переорієнтувати виробництво, знайти нових постачальників і відновити роботу підприємства. Вже у березні 2022 року Львівський пивоварний завод запустив виробництво питної води для соціальних потреб, підтримуючи українців у критичний період.

"Ще у 2022 році Carlsberg Group прийняла рішення про вихід із ринку Росії та переорієнтацію ресурсів на розвиток ключових ринків, зокрема України, де компанія бачить потенціал для зростання, інновацій і зміцнення локальних брендів, зокрема й безалкогольних, розвиток місцевого виробництва, створення робочих місць, сплату податків, підтримку громад", – розповів Юрій Гук.

Ідеться про понад 2,5 млрд грн інвестицій із 2022 року, за підтримки Carlsberg Group, з можливістю додаткового мільярдного фінансування щороку.

Львівський пивоварний завод

У відповідь на війну компанія зберегла професійну команду, збудувала гнучку логістику, підвищила заходи безпеки для співробітників на території заводів, впровадила програми підтримки співробітників, реінтеграції ветеранів, а головне – масштабувала соціальну залученість бізнесу в потреби країни.

"В умовах повномасштабної війни ми розширили штат, а також створили додаткову посаду менеджера з реінтеграції ветеранів, щоб допомогти тим, хто повертається з фронту, а також тим, хто працюватиме з колегами з військовим досвідом", – зазначив підприємець.

Працівники, які повертаються з фронту, отримують підтримку та психологічну адаптацію, а компанія гарантує збереження робочих місць під час служби.

Львівський пивоварний завод

Підприємство активно розвиває нові продукти та бренди, зокрема у преміумсегменті, і працює над енергонезалежністю та енергоефективністю. У 2024 році компанія відкрила експериментальну мініпивоварню "Клепка" у Львові, інвестувавши в неї 9 млн грн. Принагідно Юрій Гук розповів про історію назви.

"Ми дуже довго створювали цю назву, і склалось таким чином, що ми просто змушені були використати саме це слово, тому що пивоварний завод розташовано на вулиці Клепарівська. Звичайно, пивна бочка складається з клепок. І, щоб варити добре пиво, треба трошки мати клепку в голові. Тобто пазл склався з усіх трьох елементів, й інших варіантів до назви цього бренду просто не могло бути", – поділився директор заводу.

Розповідаючи про бренди, які найбільше припали до душі українцям, Юрій Гук окремо виділив Grimbergen.

Львівський пивоварний завод

"Він дуже підходить для сучасної України. Вражає історія Абатства Grimbergen. Воно  потерпало від пожежі тричі – й тричі  відбудовувалось і відновлювало свою роботу. От саме на емблемі цього пива ви бачите фенікс, який символізує постійне переродження з попелу", – поділився директор заводу.

Особливу увагу Львівський пивоварний завод, який цьогоріч відзначає 310 років, приділяє соціальним ініціативам. 

Цього року компанія вирішила не влаштовувати гучне святкування ювілею. Натомість  прагне спрямувати кошти у потрібний напрям – продовжувати підтримувати соціальні ініціативи.

До 310-річчя Львівської пивоварні найбільший пивний бренд у портфелі компанії "Львівське", який є спонсором Національної збірної України з футболу, презентував оновлений дизайн своєї лінійки та розпочав підтримку соціального проєкту "Ліга Дужих" — ініціатива, що об’єднує ветеранів і людей з ампутацією, навколо футболу.

"Ліга Дужих" — це соціальна ініціатива Української асоціації футболу, спрямована на розвиток ампфутболу в Україні та підтримку ветеранів. У 2025 році ТМ "Львівське" стала офіційним партнером проєкту, виділивши майже 2 млн грн. Частину коштів бренд уже передав на підтримку Ліги.

Львівський пивоварний завод

Юрій Гук наголошує, що навіть у воєнний час Львівська пивоварня, яка є однією з трьох броварень PJSC Carlsberg Ukraine, продовжує розвиватися, інвестувати в безпеку та соціальні проєкти й демонструє приклад відповідального бізнесу в Україні.

Довідка: PJSC Carlsberg Ukraine інвестує в Україну з 1996 року. Компанії належать три заводи, музейно-культурний комплекс "Львіварня" та локальна крафтова броварня Klepka brewery. Підприємство входить до десятки роботодавців України та є лідером зі сплати податків у галузі за 2024 рік.

Теги:
Відео
Новини
Економіка
Україна
Війна з Росією
Читайте також:
Автор Ірена Моляр
23 серпня, 2025 субота
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
Автор Анатолій Буряк
23 серпня, 2025 субота
"Процедура дуже чітка": що після Дня Незалежності чекає на УПЦ МП, яка відмовилася розірвати зв'язок із РПЦ
Трамп і Путін
Автор Марія Музиченко
23 серпня, 2025 субота
"Дуже мило, що мені надіслали це": Трамп показав фото з Путіним та сказав, що він може приїхати на Чемпіонат світу з футболу до США
Київ
+16.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
24 серпня
10:18
"Україна ще не перемогла, але вже точно не програє": Зеленський привітав українців з Днем Незалежності
10:01
OPINION
Що робити з російськими реактивними дронами
09:37
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 48 із 72 ворожих безпілотників
09:24
Марк Карні
До Києва прибув прем'єр-міністр Канади Марк Карні
09:11
Пентагон
WSJ: Пентагон місяцями блокував удари України по цілях у РФ далекобійною зброєю
09:00
Інтерв’ю
Ми поки не виграємо цю війну, але доволі успішно стримуємо навалу, - офіцер ЗСУ Матяш
08:58
сша допомога Україні
Адміністрація Трампа схвалила продаж Україні понад 3 тис. авіаційних ракет ERAM, - WSJ
08:35
ЗСУ
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 179 боїв: найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках
08:10
Ексклюзив
Віталій Портников
Польща могла б оголосити частину повітряного простору України критичним для себе і збивати засоби РФ, - Портников
08:02
OPINION
А як щодо Нобеля з літератури?
07:58
Оновлено
Росія атакувала Україні ударними дронами в ніч на 24 серпня: на Дніпровщині загинула жінка
07:27
День Незалежності України
День Незалежності України: історія, значення та цінності
07:25
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 40 артсистем та 910 військових
00:44
Оновлено
Один із двох затриманих у Харкові громадян Грузії, що вчинили розбійний напад на мати військового
"Де золото і долари?" На Харківщині розбійники з Грузії вдерлися до 89-річної матері воїна, організатор злочину - українець
00:05
Посольство США в Анкарі (Туреччина)
Турецький архітектор намагається довести, що США незаконно продали ділянку землі під посольство в Анкарі. Його підтримав Верховний апеляційний суд, - ЗМІ
2025, субота
23 серпня
23:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Найкращий варіант для Путіна: продовжувати війну, поки вистачить економічних і демографічних ресурсів, - Портников
23:11
скеровано до суду
Жителька Канева погодилася з пропозицією ФСБ підпалити ГЕС на Черкащині: що було далі
22:58
Євреї-хасиди, Умань
ЦАХАЛ готується не випускати з Ізраїлю до Умані вірян-"ухилянтів", - ЗМІ
22:54
З днем Харкова!
День міста у Харкові: на Сумській увімкнули Зоряне небо, молодь співала гімн України та скандувала "ЗСУ!" й "Путін - ху*ло!"
22:31
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп шукає шляхів, щоб затриматися при владі пожиттєво, - Портников
22:19
Оновлено
У Харкові зіткнулися автомобіль, тролейбус та автобус: девʼять людей постраждали, водія авто затримали в нетверезому стані
21:56
ЗСУ
Українські бійці зупинили просування ворога та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай на межі Дніпровщини та Донеччини
21:29
Північний потік 2
Затриманий в Італії за нібито підрив "Північних потоків" українець Кузнєцов керував групою диверсантів, якими було закладено 60-90 кг вибухівки, - німецькі медіа
21:27
DeepState про Серебрянське лісництво: є випадки, коли українські позиції наявні лише на папері, а потім противник раптово опиняється в тилу
20:42
Наріман Джелялов
Туреччина готова долучитися до розмінування Чорного моря та розглядає відправку військ в Україну, - посол Джелял
20:33
Ексклюзив
В арсеналі Росії є лише одна система ППО, яка може збивати балістику, - аналітик Бєлєсков
20:14
Нацизм = комунізм
Цей день в історії: Сталін з Гітлером уклали пакт Молотова-Ріббентропа, яким поділили сфери впливу в Європі
20:08
Ексклюзив
сектор Гази
У голоді в Газі вина ХАМАСу, така ж, як і ЦАХАЛу, - сходознавець Якубович
20:01
OPINION
Українізація не може бути ні лагідною, ні не лагідною
19:52
Ексклюзив
Московський Кремль
Фундаментальний консенсус серед еліт РФ порушено, - соціолог Шульга
18:43
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський підписав два санкційні укази: синхронізація з Канадою та обмеження для 28 спонсорів окупації
18:25
Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій отримує нагороду від Путіна
"Процедура дуже чітка": що після Дня Незалежності чекає на УПЦ МП, яка відмовилася розірвати зв'язок із РПЦ
18:06
Партнерський матеріал
Крамниця мережі JYSK
Благодійні ініціативи JYSK: як скандинавський бізнес допомагає українським військовим і цивільним. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
18:04
OPINION
Який фінал обере Україна?
17:51
Ексклюзив
Дмитро Снєгирьов
"Де ешелонована система ППО?": військовий експерт Снєгирьов про зальоти російських дронів у країни НАТО
17:36
Протягом 22 серпня РФ скинула на Краматорськ 41 КАБ: які наслідки
17:30
Емоції, коли витягуєш живу людину з-під завалів – надзвичайні: одеський рятувальник Андрій Скрипка про роботу у ДСНС
17:13
Чисельність населення в Україні
Окупація та еміграція під час війни зменшили населення України на 10 мільйонів людей, - ЗМІ
16:40
Зеленський
Коли будуть спільні з США та Європою напрацювання щодо гарантій безпеки: заява Зеленського
16:37
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Пендзин: Путін у вересні поїде до Китаю просити грошей на війну - це і буде Рубікон
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV