Як данський бізнес підтримує Україну. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"

Директор Львівського пивоварного заводу Юрій Гук в ефірі програми "Війна за незалежність. Боротьба триває" на Еспресо розповів про виклики, з якими стикнулася компанія після повномасштабного вторгнення Росії, і про стратегії, які допомогли заводу адаптуватися до реалій війни.

За його словами, завдяки злагодженій роботі керівництва та команди вдалося швидко переорієнтувати виробництво, знайти нових постачальників і відновити роботу підприємства. Вже у березні 2022 року Львівський пивоварний завод запустив виробництво питної води для соціальних потреб, підтримуючи українців у критичний період.

"Ще у 2022 році Carlsberg Group прийняла рішення про вихід із ринку Росії та переорієнтацію ресурсів на розвиток ключових ринків, зокрема України, де компанія бачить потенціал для зростання, інновацій і зміцнення локальних брендів, зокрема й безалкогольних, розвиток місцевого виробництва, створення робочих місць, сплату податків, підтримку громад", – розповів Юрій Гук.

Ідеться про понад 2,5 млрд грн інвестицій із 2022 року, за підтримки Carlsberg Group, з можливістю додаткового мільярдного фінансування щороку.

У відповідь на війну компанія зберегла професійну команду, збудувала гнучку логістику, підвищила заходи безпеки для співробітників на території заводів, впровадила програми підтримки співробітників, реінтеграції ветеранів, а головне – масштабувала соціальну залученість бізнесу в потреби країни.

"В умовах повномасштабної війни ми розширили штат, а також створили додаткову посаду менеджера з реінтеграції ветеранів, щоб допомогти тим, хто повертається з фронту, а також тим, хто працюватиме з колегами з військовим досвідом", – зазначив підприємець.

Працівники, які повертаються з фронту, отримують підтримку та психологічну адаптацію, а компанія гарантує збереження робочих місць під час служби.

Підприємство активно розвиває нові продукти та бренди, зокрема у преміумсегменті, і працює над енергонезалежністю та енергоефективністю. У 2024 році компанія відкрила експериментальну мініпивоварню "Клепка" у Львові, інвестувавши в неї 9 млн грн. Принагідно Юрій Гук розповів про історію назви.

"Ми дуже довго створювали цю назву, і склалось таким чином, що ми просто змушені були використати саме це слово, тому що пивоварний завод розташовано на вулиці Клепарівська. Звичайно, пивна бочка складається з клепок. І, щоб варити добре пиво, треба трошки мати клепку в голові. Тобто пазл склався з усіх трьох елементів, й інших варіантів до назви цього бренду просто не могло бути", – поділився директор заводу.

Розповідаючи про бренди, які найбільше припали до душі українцям, Юрій Гук окремо виділив Grimbergen.

"Він дуже підходить для сучасної України. Вражає історія Абатства Grimbergen. Воно потерпало від пожежі тричі – й тричі відбудовувалось і відновлювало свою роботу. От саме на емблемі цього пива ви бачите фенікс, який символізує постійне переродження з попелу", – поділився директор заводу.

Особливу увагу Львівський пивоварний завод, який цьогоріч відзначає 310 років, приділяє соціальним ініціативам.

Цього року компанія вирішила не влаштовувати гучне святкування ювілею. Натомість прагне спрямувати кошти у потрібний напрям – продовжувати підтримувати соціальні ініціативи.

До 310-річчя Львівської пивоварні найбільший пивний бренд у портфелі компанії "Львівське", який є спонсором Національної збірної України з футболу, презентував оновлений дизайн своєї лінійки та розпочав підтримку соціального проєкту "Ліга Дужих" — ініціатива, що об’єднує ветеранів і людей з ампутацією, навколо футболу.

"Ліга Дужих" — це соціальна ініціатива Української асоціації футболу, спрямована на розвиток ампфутболу в Україні та підтримку ветеранів. У 2025 році ТМ "Львівське" стала офіційним партнером проєкту, виділивши майже 2 млн грн. Частину коштів бренд уже передав на підтримку Ліги.

Юрій Гук наголошує, що навіть у воєнний час Львівська пивоварня, яка є однією з трьох броварень PJSC Carlsberg Ukraine, продовжує розвиватися, інвестувати в безпеку та соціальні проєкти й демонструє приклад відповідального бізнесу в Україні.

Довідка: PJSC Carlsberg Ukraine інвестує в Україну з 1996 року. Компанії належать три заводи, музейно-культурний комплекс "Львіварня" та локальна крафтова броварня Klepka brewery. Підприємство входить до десятки роботодавців України та є лідером зі сплати податків у галузі за 2024 рік.