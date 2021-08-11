Бізнес зможе отримати через "Дії" 13 ліцензій: Мінекономіки розпочинає експеримент

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.



Згідно з повідомленням, уряд розпочинає експеримент з проведення в електронний формат дозвільно-ліцензійних процедур "Е-дозвіл", у межах якого бізнес зможе отримати 13 найпопулярніших ліцензій через "Дію". Експеримент триватиме з 1 листопада 2021 року по 31 жовтня 2023 року.



Зазначається, що онлайн можна буде отримати ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (крім столових вин); роздрібну торгівлю тютюновими виробами; роздрібну торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах; оптову торгівлю алкогольними напоями; оптову торгівлю тютюновими виробами; оптову торгівлю рідинами, що використовуються в електронних сигаретах; оптову торгівлю пальним; зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки); провадження туроператорської діяльності; провадження господарської діяльності з ветеринарної практики; провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти; посередництво у працевлаштуванні за кордоном.



Крім того, планується розширити перелік дозволів, які надаватимуться через "Дію".



За словами міністра економіки Олексія Любченка, щороку такі ліцензії оформлюють понад 200 тис. суб'єктів господарювання. Це рішення уряду дозволить отримати необхідну ліцензію максимально просто та швидко.



У пресслужбі зазначили, що реалізація проєкту передбачає цифровізацію повного циклу процедур у сфері ліцензування та автоматичну видачу ліцензії, там де не передбачено додаткових перевірок документів при подачі заяви. При цьому підприємці можуть продовжити подавати документи у паперовій формі.



У відомстві додали, що за результатами експерименту планується внесення до Верховної Ради проєкту закону щодо спрощення умов надання ліцензій.

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