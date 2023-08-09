Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, яке було опубліковано на сайті Держдепу.

"Усе це не викликає сміху, але це смішно. Те, що пропонувала Росія, – це доставити зерно в півтора десятка країн, приблизно 50 тис. тонн. Чорноморська зернова ініціатива поставила 20 млн тонн у країни з низьким і середнім рівнем доходу. Тобто те, що пропонували росіяни як компенсацію за вихід з угоди, — це крапля в морі з того, що країни отримували та що їм потрібно", - заявив Блінкен.

За його словами, від припинення дії "зернової угоди" постраждали не тільки країни, які отримували українське зерно.

"Кожна країна в певному сенсі виграла від цієї угоди, тому що наявність цієї їжі на світових ринках утримувала ціни. Зараз ми бачимо, що після виходу Росії з угоди ціни зросли на 10-15 відсотків", - зазначив держсекретар.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.