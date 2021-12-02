Блінкен попередив Лаврова про "серйозні наслідки" у разі вторгнення РФ в Україну
Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив голову МЗС РФ Сергія Лаврова про "серйозні наслідки", якщо Росія проявить нову збройну агресію проти України
Як повідомляє Reuters, це попередження Держсекретар США передав Лаврову 2 грудня на зустрічі в Стокгольмі під час зустрічі ОБСЄ.
Блінкен підкреслив, що РФ мусить шукати виключно дипломатичні шляхи розв'язання кризи в стосунках з Україною.
"Найкращий спосіб запобігти кризі - дипломатія", - сказав Блінкен журналістам, перш ніж почати переговори з Лавровим.
За день до того, як зустрітися з головою МЗС Росії віч-на-віч, Держсекретар США заявляв, що у разі російського нападу Вашингтон готовий рішуче відповісти жорсткими санкціями.
За словами Блінкена, Вашингтон готовий сприяти тому, щоб Москва та Київ виконували свої зобов’язання в рамках Мінських угод, але "якщо Росія вирішить продовжити конфронтацію, це матиме серйозні наслідки".
Розмова Лаврова та Блінкена стала контактом на найвищому рівні між двома державами з моменту зустрічі президентів Володимира Путіна та Джо Байдена в червні.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції в Ризі 1 грудня заявив, що Україна і НАТО працюють над стримуванням Росії від агресії у двох напрямках - співдружності Північноатлантичного альянсу та кожного окремого члена НАТО на двосторонньому рівні.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс сприятиме створенню військових можливостей України і готовий реагувати на можливу агресії Росії не тільки військовими засобами, а і санкціями.
- 1 грудня Держсекретар США заявив, що Росія планує широкомасштабну військову операцію проти України за сценарієм 2014 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.19
Купівля 27.19Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.71Продаж 31.12
- Актуальне
- Важливе