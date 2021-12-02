Блінкен попередив Лаврова про "серйозні наслідки" у разі вторгнення РФ в Україну

Як повідомляє Reuters, це попередження Держсекретар США передав Лаврову 2 грудня на зустрічі в Стокгольмі під час зустрічі ОБСЄ.



Блінкен підкреслив, що РФ мусить шукати виключно дипломатичні шляхи розв'язання кризи в стосунках з Україною.



"Найкращий спосіб запобігти кризі - дипломатія", - сказав Блінкен журналістам, перш ніж почати переговори з Лавровим.



За день до того, як зустрітися з головою МЗС Росії віч-на-віч, Держсекретар США заявляв, що у разі російського нападу Вашингтон готовий рішуче відповісти жорсткими санкціями.



За словами Блінкена, Вашингтон готовий сприяти тому, щоб Москва та Київ виконували свої зобов’язання в рамках Мінських угод, але "якщо Росія вирішить продовжити конфронтацію, це матиме серйозні наслідки".



Розмова Лаврова та Блінкена стала контактом на найвищому рівні між двома державами з моменту зустрічі президентів Володимира Путіна та Джо Байдена в червні.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції в Ризі 1 грудня заявив, що Україна і НАТО працюють над стримуванням Росії від агресії у двох напрямках - співдружності Північноатлантичного альянсу та кожного окремого члена НАТО на двосторонньому рівні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс сприятиме створенню військових можливостей України і готовий реагувати на можливу агресії Росії не тільки військовими засобами, а і санкціями.

1 грудня Держсекретар США заявив, що Росія планує широкомасштабну військову операцію проти України за сценарієм 2014 року.

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