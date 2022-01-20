Блінкен про зустріч із Лавровим: думаю, ми зможемо з'ясувати, чи готова Росія до мирного розв'язання конфлікту на Сході України
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путіну дали чітко зрозуміти про два шляхи вирішення конфлікту на Сході України - дипломатичний та шлях подальшої агресії, і переговори з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у п'ятницю, 21 січня, покажуть, чи готова РФ до мирного врегулювання
Про це Блінкен сказав під час спільної пресконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає Еспресо.TV.
"Завтра в мене буде шанс побачити мого російського колегу, я думаю, це чудова можливість, бо відтоді, як на минулому тижні проходили насичені переговори з Росією, у всіх була можливість подумати про те, що сказали один одному", - зазначив Блінкен.
На його думку, у російської сторони після переговорів був шанс проконсультуватися з Путіним, як і в США - з партнерами, зокрема в Європі.
"Я думаю, ми побачимо подальші плани, у результаті завтрашньої зустрічі, чи досі продовжуватиметься у майбутньому чіткий дипломатичний шлях, на який налаштовані США та Німеччина. Але це вирішуватиме Путін. Він повинен обрати шлях. Ми чітко дали зрозуміти про свій шлях, і пояснили, що ми готові зробити, якщо він обере інший варіант", - наголосив Блінкен.
За словами держсекретаря, США запропонували Путіну два варіанти: діалог та дипломатію з одного боку та конфлікт і наслідки - з іншого. І завдання США - стримати Путіна та відмовити від агресії проти України.
- Нагадаємо, 19 січня Ентоні Блінкен прибув до Києва та виступив перед дипломатами посольства США, де заявив, що президент РФ Володимир Путін може наказати атакувати Україну в найкоротші терміни.
- Зеленський провів переговори з Блінкеном та подякував США за "дієву політичну та безпекову підтримку".
- 21 січня в Женеві держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
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