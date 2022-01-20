Блінкен про зустріч із Лавровим: думаю, ми зможемо з'ясувати, чи готова Росія до мирного розв'язання конфлікту на Сході України

Про це Блінкен сказав під час спільної пресконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає Еспресо.TV.



"Завтра в мене буде шанс побачити мого російського колегу, я думаю, це чудова можливість, бо відтоді, як на минулому тижні проходили насичені переговори з Росією, у всіх була можливість подумати про те, що сказали один одному", - зазначив Блінкен.



На його думку, у російської сторони після переговорів був шанс проконсультуватися з Путіним, як і в США - з партнерами, зокрема в Європі.



"Я думаю, ми побачимо подальші плани, у результаті завтрашньої зустрічі, чи досі продовжуватиметься у майбутньому чіткий дипломатичний шлях, на який налаштовані США та Німеччина. Але це вирішуватиме Путін. Він повинен обрати шлях. Ми чітко дали зрозуміти про свій шлях, і пояснили, що ми готові зробити, якщо він обере інший варіант", - наголосив Блінкен.



За словами держсекретаря, США запропонували Путіну два варіанти: діалог та дипломатію з одного боку та конфлікт і наслідки - з іншого. І завдання США - стримати Путіна та відмовити від агресії проти України.



Нагадаємо, 19 січня Ентоні Блінкен прибув до Києва та виступив перед дипломатами посольства США, де заявив, що президент РФ Володимир Путін може наказати атакувати Україну в найкоротші терміни.

Зеленський провів переговори з Блінкеном та подякував США за "дієву політичну та безпекову підтримку".

21 січня в Женеві держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.