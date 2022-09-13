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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Блінкен прокоментував успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині

Блінкен прокоментував успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині

13 вересня, 2022 вiвторок
07:23
війна з Росією Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна досягла значного прогресу під час контрнаступу на Харківщині

Про це повідомляє Державний департамент США

"Очевидно, що ми побачили значний прогрес українців, особливо на північному сході, і це є наслідком підтримки, яку ми надали, але, перш за все, це результат надзвичайної мужності та стійкості Збройних сил України та українського народу", - сказав Блінкен під час пресконференції у Мексиці. 

Він додав, що операція буда дуже методично спланована. 

"Звичайно ж, вона отримала значну підтримку з боку США та багатьох інших країн щодо забезпечення України обладнанням, необхідним для продовження цього контрнаступу, який має одну чітку мету – повернути ті землі, які були захоплені Росією", - зазначив Блінкен.

Водночас за його словами, поки що рано робити прогнози про те, чим закінчиться війна. 

"Росіяни зберігають в Україні дуже значні сили, а також обладнання, зброю та боєприпаси. Вони продовжують використовувати їх без розбору не лише проти українських збройних сил, а й проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, як ми бачили", - звернув увагу Блінкен. 

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Україна
ЗСУ
США
Харківщина
Ентоні Блінкен
зброя для України
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