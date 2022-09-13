Про це повідомляє Державний департамент США.

"Очевидно, що ми побачили значний прогрес українців, особливо на північному сході, і це є наслідком підтримки, яку ми надали, але, перш за все, це результат надзвичайної мужності та стійкості Збройних сил України та українського народу", - сказав Блінкен під час пресконференції у Мексиці.

Він додав, що операція буда дуже методично спланована.

"Звичайно ж, вона отримала значну підтримку з боку США та багатьох інших країн щодо забезпечення України обладнанням, необхідним для продовження цього контрнаступу, який має одну чітку мету – повернути ті землі, які були захоплені Росією", - зазначив Блінкен.

Водночас за його словами, поки що рано робити прогнози про те, чим закінчиться війна.

"Росіяни зберігають в Україні дуже значні сили, а також обладнання, зброю та боєприпаси. Вони продовжують використовувати їх без розбору не лише проти українських збройних сил, а й проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, як ми бачили", - звернув увагу Блінкен.

8 вересня Ентоні Блінкен відвідав Київ та оголосив про надання $2 млрд допомоги Україні.

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