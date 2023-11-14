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Блінкен провів першу розмову з новим очільником МЗС Британії: обговорили допомогу Україні

14 листопада, 2023 вiвторок
04:52
Війна рф з Україною Ентоні Блінкен

Очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен та новий міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон провели переговори

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

"Держсекретар Блінкен та міністр Кемерон підкреслили наступність особливих відносин США та Британії та їх важливість для регіональної та глобальної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що дипломати обговорили конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, у тому числі зусилля щодо збільшення доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню у Секторі Газа.

"Вони також обговорили спільну співпрацю, щоб допомогти Україні перемогти агресивну війну Росії", - зазначили у Держдепартаменті США.

  • У понеділок, 13 листопада, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак звільнив міністерку внутрішніх справ Суеллу Браверман, а на її місце призначив міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі. Відповідно, його колишню посаду обійняв експрем'єр Британії Камерон.
США
Ентоні Блінкен
Велика Британiя
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