Блінкен провів першу розмову з новим очільником МЗС Британії: обговорили допомогу Україні

Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

"Держсекретар Блінкен та міністр Кемерон підкреслили наступність особливих відносин США та Британії та їх важливість для регіональної та глобальної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що дипломати обговорили конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, у тому числі зусилля щодо збільшення доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню у Секторі Газа.

"Вони також обговорили спільну співпрацю, щоб допомогти Україні перемогти агресивну війну Росії", - зазначили у Держдепартаменті США.