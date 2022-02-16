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Головна війна з Росією Блінкен розкритикував можливе визнання Росією незалежності ОРДЛО та попередив про "швидку відповідь" США

Блінкен розкритикував можливе визнання Росією незалежності ОРДЛО та попередив про "швидку відповідь" США

16 лютого, 2022 середа
15:47
війна з Росією Ентоні Блінкен

Держсекретар СШАЕнтоні Блінкен заявив, що визнання Росією незалежності "ДНР" і "ЛНР" стане грубим порушенням міжнародного права, та попередив про "швидку та тверду відповідь" США та партнерів

Про це повідомляє Reuters.

"Прийняття цієї резолюції ще більше підірве суверенітет та територіальну цілісність України, буде грубим порушенням міжнародного права, поставити під сумнів заявлене зобов’язання Росії продовжувати дипломатію для досягнення мирного вирішення цієї кризи", - заявив Блінкен.

Держсекретар зазначив, що цей крок "вимагатиме швидкої та твердої відповіді від Сполучених Штатів у повній координації з нашими союзниками та партнерами".

Нагадаємо, 15 лютого Держдума Росії прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР". У відповідь на це Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР". Також відомо, що з цього приводу Україна ініціює термінове засідання ТКГ.
 


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