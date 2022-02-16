Блінкен розкритикував можливе визнання Росією незалежності ОРДЛО та попередив про "швидку відповідь" США

Про це повідомляє Reuters.



"Прийняття цієї резолюції ще більше підірве суверенітет та територіальну цілісність України, буде грубим порушенням міжнародного права, поставити під сумнів заявлене зобов’язання Росії продовжувати дипломатію для досягнення мирного вирішення цієї кризи", - заявив Блінкен.



Держсекретар зазначив, що цей крок "вимагатиме швидкої та твердої відповіді від Сполучених Штатів у повній координації з нашими союзниками та партнерами".



Нагадаємо, 15 лютого Держдума Росії прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР". У відповідь на це Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР". Також відомо, що з цього приводу Україна ініціює термінове засідання ТКГ.

