Блінкен розкритикував можливе визнання Росією незалежності ОРДЛО та попередив про "швидку відповідь" США
Держсекретар СШАЕнтоні Блінкен заявив, що визнання Росією незалежності "ДНР" і "ЛНР" стане грубим порушенням міжнародного права, та попередив про "швидку та тверду відповідь" США та партнерів
Про це повідомляє Reuters.
"Прийняття цієї резолюції ще більше підірве суверенітет та територіальну цілісність України, буде грубим порушенням міжнародного права, поставити під сумнів заявлене зобов’язання Росії продовжувати дипломатію для досягнення мирного вирішення цієї кризи", - заявив Блінкен.
Держсекретар зазначив, що цей крок "вимагатиме швидкої та твердої відповіді від Сполучених Штатів у повній координації з нашими союзниками та партнерами".
Нагадаємо, 15 лютого Держдума Росії прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР". У відповідь на це Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР". Також відомо, що з цього приводу Україна ініціює термінове засідання ТКГ.
- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме вихід Москви з Мінських угод.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав визнання РФ так званих Л/ДНР "політичною катастрофою", що може зупинити процес Мінських домовленостей.
- Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що можливе визнання "Л/ДНР" з російської сторони є відкритою ескалацією. Також президент Франції Емманюель Макрон звернувся до Путіна із закликом не визнавати "Л/ДНР". В МЗС Латвії заявили, що ЄС повинен вводити санкції проти Росії, якщо вона визнає "ДНР" та "ЛНР".
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