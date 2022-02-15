ЄС повинен ввести санкції, якщо Росія визнає "Л/ДНР", - очільник МЗС Латвії
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Євросоюз повинен вводити санкції проти Росії, якщо вона визнає "ДНР" та "ЛНР"
Про це йдеться у Twitter міністра.
"Резолюція Держдуми Росії про визнання так званих Л/ДНР "суверенними державами" є сумною і суперечить міжнародному праву. Якщо Росія рухатиметься в цьому напрямку, ЄС має діяти та вводити санкції", - написав Рінкевичс.
15 лютого Держдума Росії прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР". У відповідь на це Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР". Також відомо, що з цього приводу Україна ініціює термінове засідання ТКГ.
- Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією означатиме вихід Москви з Мінських угод.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав визнання РФ так званих Л/ДНР "політичною катастрофою", що може зупинити процес Мінських домовленостей.
- Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що можливе визнання "Л/ДНР" з російської сторони є відкритою ескалацією. Також президент Франції Емманюель Макрон звернувся до Путіна із закликом не визнавати "Л/ДНР".
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