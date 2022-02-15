ЄС повинен ввести санкції, якщо Росія визнає "Л/ДНР", - очільник МЗС Латвії

Про це йдеться у Twitter міністра.



"Резолюція Держдуми Росії про визнання так званих Л/ДНР "суверенними державами" є сумною і суперечить міжнародному праву. Якщо Росія рухатиметься в цьому напрямку, ЄС має діяти та вводити санкції", - написав Рінкевичс.





15 лютого Держдума Росії прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР". У відповідь на це Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР". Також відомо, що з цього приводу Україна ініціює термінове засідання ТКГ.

