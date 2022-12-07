Про це інформує CNN.

Блінкен заявив, що США прагнуть зберегти мир і стабільність у Тайванській протоці. На його думку, підтримка України у війні з Росією допоможе в досягненні цієї мети.

Держсекретар США зазначив, що Китай нині уважно стежить за тим, що відбувається в Україні, і за реакцією Штатів і країн усього світу на російську агресію. Він наголошує, що Пекін уже побачив, як міжнародна спільнота об'єдналася й надає Україні потужну підтримку, щоб та могла захистити себе.

"Це мало вплинути на хід думок Китаю стосовно майбутнього і щодо можливостей відносно Тайваню", - зазначив Блінкен.

Видання зазначає, що такий коментар держсекретар США зробив у відповідь на лист від сенатора-республіканця Джоша Хоулі, який був занепокоєний через інформацію про те, що постачання зброї Україні негативно впливає на спроможність США запобігати війні в Азії. Зокрема це стосується постачання зброї Тайваню, необхідної йому для стримування китайського вторгнення.

20 листопада на саміті G20 лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що питання незалежності Тайваню є червоною лінією у відносинах між країнами.

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