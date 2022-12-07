Блінкен: Сильна міжнародна підтримка України вплинула на підхід Китаю щодо Тайваню
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що потужна міжнародна підтримка України під час повномасштабного вторгнення РФ вплинула на підхід Китаю щодо Тайваню
Про це інформує CNN.
Блінкен заявив, що США прагнуть зберегти мир і стабільність у Тайванській протоці. На його думку, підтримка України у війні з Росією допоможе в досягненні цієї мети.
Держсекретар США зазначив, що Китай нині уважно стежить за тим, що відбувається в Україні, і за реакцією Штатів і країн усього світу на російську агресію. Він наголошує, що Пекін уже побачив, як міжнародна спільнота об'єдналася й надає Україні потужну підтримку, щоб та могла захистити себе.
"Це мало вплинути на хід думок Китаю стосовно майбутнього і щодо можливостей відносно Тайваню", - зазначив Блінкен.
Видання зазначає, що такий коментар держсекретар США зробив у відповідь на лист від сенатора-республіканця Джоша Хоулі, який був занепокоєний через інформацію про те, що постачання зброї Україні негативно впливає на спроможність США запобігати війні в Азії. Зокрема це стосується постачання зброї Тайваню, необхідної йому для стримування китайського вторгнення.
- 20 листопада на саміті G20 лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Джо Байденом заявив, що питання незалежності Тайваню є червоною лінією у відносинах між країнами.
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