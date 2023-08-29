Блінкен: США рішуче засуджують переслідування кримських татар Росією
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна засуджує переслідування кримських татар російськими окупантами. Він закликав Росію звільнити усіх політв’язнів
Про це він написав у Twitter.
"США рішуче засуджують продовження переслідувань кримських татар російською окупаційною владою, включаючи нову хвилю масових арештів і затримань", - зазначив Блінкен.
Він також наголосив, що Росія має припинити переслідування кримських татар й окупацію України. Крім того, держсекретар США закликав Москву звільнити усіх політв’язнів.
Обшуки й переслідування кримських татар
У четвер, 24 серпня, з самого ранку російські силовики в окупованому Криму проводили масові обшуки в будинках кримських татар. Зокрема, окупанти вривалися з обшуками до будинків кримських татар в Бахчисараї та Бахчисарайському районі.
За даними "Кримської солідарності", активістів Сейдамета Мустафаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ремзі Неметулаєва силовики відвозять в Управління ФСБ у Сімферополі.
Згодом Міністерство закордонних справ України заявило, що 24 серпня, День незалежності України, для окупаційної влади та колаборантів у Криму став приводом для нової хвилі репресій проти кримських татар.
Тоді співробітники ФСБ затримали шістьох людей. Усі затримані - активісти "Кримської солідарності".
Крім того, 25 серпня окупанти в Криму склали протоколи більш ніж на два десятки затриманих кримських татар, які прийшли до Київського районного суду у Сімферополі підтримати своїх близьких та друзів. Окупаційний "суд" виніс рішення щодо адміністративних арештів для низки кримських татар на терміни від 4 до 7 днів.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу та народний Рефат Чубаров повідомив, що російські окупанти роздавали повістки в СІЗО кримським татарам, які вийшли на протест, після нових масових обшуків та затримань в окупованому Криму.
За його словами, окупаційна адміністрація в Криму посилює репресії, бо не бачить інших механізмів, щоб утримувати під контролем кримське суспільство.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.51 Купівля 37.51Продаж 38.33
- EUR Купівля 40.66Продаж 41.81
- Актуальне
- Важливе