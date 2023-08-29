Блінкен: США рішуче засуджують переслідування кримських татар Росією

Про це він написав у Twitter.

"США рішуче засуджують продовження переслідувань кримських татар російською окупаційною владою, включаючи нову хвилю масових арештів і затримань", - зазначив Блінкен.

Він також наголосив, що Росія має припинити переслідування кримських татар й окупацію України. Крім того, держсекретар США закликав Москву звільнити усіх політв’язнів.

Обшуки й переслідування кримських татар

У четвер, 24 серпня, з самого ранку російські силовики в окупованому Криму проводили масові обшуки в будинках кримських татар. Зокрема, окупанти вривалися з обшуками до будинків кримських татар в Бахчисараї та Бахчисарайському районі.

За даними "Кримської солідарності", активістів Сейдамета Мустафаєва, Абдулмеджита Сейтумерова, Аметхана Умерова та Ремзі Неметулаєва силовики відвозять в Управління ФСБ у Сімферополі.

Згодом Міністерство закордонних справ України заявило, що 24 серпня, День незалежності України, для окупаційної влади та колаборантів у Криму став приводом для нової хвилі репресій проти кримських татар.

Тоді співробітники ФСБ затримали шістьох людей. Усі затримані - активісти "Кримської солідарності".

Крім того, 25 серпня окупанти в Криму склали протоколи більш ніж на два десятки затриманих кримських татар, які прийшли до Київського районного суду у Сімферополі підтримати своїх близьких та друзів. Окупаційний "суд" виніс рішення щодо адміністративних арештів для низки кримських татар на терміни від 4 до 7 днів.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу та народний Рефат Чубаров повідомив, що російські окупанти роздавали повістки в СІЗО кримським татарам, які вийшли на протест, після нових масових обшуків та затримань в окупованому Криму.

За його словами, окупаційна адміністрація в Криму посилює репресії, бо не бачить інших механізмів, щоб утримувати під контролем кримське суспільство.