Блінкен та Боррель попередили РФ про високу ціну агресії проти України

Про це повідомляє сайт Ради ЄС.

Боррель та Блінкен підтвердили підтримку Європейським Союзом та США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосили на необхідності для Росії деескалації та повного виконання мінських угод. Вони підкреслили, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та високу ціну.

Боррель та Байден підкреслили міцне партнерство США та ЄС та спільні зобов'язання з трансатлантичної безпеки та протистояння спільним викликам безпеки. Домовилися, що будь-яке обговорення європейської безпеки відбуватиметься у координації та за участю ЄС.