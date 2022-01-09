Блінкен та Боррель попередили РФ про високу ціну агресії проти України
Державний секретар США Ентоні Блінкен та Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель попередили Росію про високу ціну агресії проти України
Про це повідомляє сайт Ради ЄС.
Боррель та Блінкен підтвердили підтримку Європейським Союзом та США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та наголосили на необхідності для Росії деескалації та повного виконання мінських угод. Вони підкреслили, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та високу ціну.
Боррель та Байден підкреслили міцне партнерство США та ЄС та спільні зобов'язання з трансатлантичної безпеки та протистояння спільним викликам безпеки. Домовилися, що будь-яке обговорення європейської безпеки відбуватиметься у координації та за участю ЄС.
- Нагадаємо, 8 січня США знову попередили Росію, що у разі вторгнення до України, вона залишиться без високотехнологічних товарів та програмного забезпечення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.36
Купівля 27.36Продаж 27.65
-
EUR
Купівля 30.77Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе