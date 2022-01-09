У разі вторгнення Путіна до України, США залишать РФ без високотехнологічних товарів та програмного забезпечення, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Напередодні російсько-американських переговорів, запланованих на 10 січня в Женеві, американські офіційні особи окреслили нові сфери можливих санкцій проти Росії у разі вторгнення до України.

США з союзниками негайно вживе серйозних заходів, які призведуть до непосильних витрат для економіки Росії, включно з її фінансовою системою та секторами, які вважаються критично важливими для Кремля.

США розглядають можливість запровадження заборон на експорт до Росії передових електронних компонентів, програмного забезпечення та супутніх технологій, у яких використовується американське обладнання.

За словами американських чиновників, Росія поряд із Кубою, Іраном, КНДР та Сирією може бути включена до групи країн, для яких передбачено жорсткий експортний контроль.

Можливості РФ щодо отримання інтегральних схем та продукції, що містить інтегральні схеми, будуть серйозно обмежені через глобальне домінування американського програмного забезпечення, технологій та обладнання у цьому секторі. Вплив може поширитися на авіоніки, верстати, смартфони, ігрові приставки, планшети та телевізори.

Санкції можуть також бути націлені на найважливішу російську промисловість, включно з її оборонним сектором і сектором цивільної авіації, що вдарить по амбіціях Росії в галузі високих технологій та в галузі штучного інтелекту і квантових обчислень.

Нагадаємо, 3 січня Джо Байден заявив, що США та її союзники дадуть рішучу відповідь на вторгнення РФ до України.

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