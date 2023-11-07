Блінкен у Туреччині обговорив підтримку України з очільником МЗС Фіданом
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Туреччини серед інших питань обговорив з очільником МЗС Фіданом підтримку України
Про це Блінкен розповів на брифінгу.
"Ми говорили про важливу роботу, яку здійснюємо на підтримку України. Туреччина зіграла вирішальну роль протягом останніх кількох років, зокрема з Чорноморською зерновою ініціативою та спробою доставити продовольство з України, а також підтримати її енергетику", – сказав Блінкен.
Держсекретар США зазначив, що мав з міністром закордонних справ Фіданом у Туреччині тривалу та продуктивну розмову, під час якої вдалося охопити багато важливих питань, над якими Сполучені Штати й Туреччина спільно працюють. Зокрема, йшлося також про зусилля щодо розширення НАТО, зміцнення партнерства в боротьбі з тероризмом, а також розширення економічних відносин між країнами.
Однією з головних тем перемовин стала війна між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС.
"Звісно, ми обговорили кризу в Газі, зокрема зусилля щодо значного розширення гуманітарної допомоги людям, які її потребують, зусилля із запобігання поширенню конфлікту на інші частини регіону й те, що ми можемо зробити, щоб створити умови для міцного та стійкого миру для ізраїльтян і палестинців", – додав Блінкен.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Туреччини пізно ввечері 5 листопада.Після візиту в Туреччину Блінкен вирушив до Японії на зустріч голів МЗС країн G7. Також у планах держсекретаря США – відвідини Кореї та Індії.
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